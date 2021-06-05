Citroen haziran ayına ilişkin kampanyasını duyurdu. Citroen açıklamasına göre, haziran ayı boyunca PSA Finans ile sıfır ve düşük faizli kredi imkanı sunuluyor. İşte Citroen Haziran 2021 fiyat listesi ve Citroen Haziran kampanyası detayları:
CITROEN HAZİRAN KAMPANYASI
- Açıklamaya göre Citroen C3 için 40 bin TL’ye 12 ay, 0 faiz veya 5 bin TL tutarında nakit alım desteği sunuluyor.
- Yeni C4 ise nakit alımda 229 bin TL’den başlayan indirimli fiyatlar sunuluyor.
- Citroen, C5 Aircross SUV serisini 100 bin TL için 12 ay yüzde 1,09 faizle sunuyor.
- Nakit alımlarda ise yeni C3,180 bin TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor.
- B-SUV segmenti üyesi C3 Aircross SUV’un 1.5 HDI motorlu Shine donanım versiyonunda ise 70 bin TL için 12 ay, yüzde 1,39 faizli kredi kampanyası var.
- Açıklamaya hatchback sınıfındaki yeni C4, haziran ayı boyunca 60 bin TL için 12 ay, 0,99 faizli kredi imkanıyla ya da nakit alımlarda 5 bin TL’lik indirimle 229 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor.
- C5 Aircross SUV’ler, nakit alımlarda 396 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor.
- Berlingo Kombi için ise 40 bin TL’ye 12 ay, 0 kredi imkanı ve nakit alımlarda 3 bin TL tutarında destek sunuluyor.
CITROEN HAZİRAN 2021 FİYAT LİSTESİ
Citroen‘in internet sitesinde ise binek otomobillerde Haziran ayına ilişkin fiyat listesi (5 Haziran 2021) şöyle:
YENİ CİTROEN C4 FİYAT LİSTESİ
|Versiyonlar
|Donanım
|Model Yılı
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (TL)
|Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı (TL)
|1.2 PureTech
100 HP – 6 İleri Manuel
|Feel
|2021
|230.000 TL
|229.000 TL
|1.2 PureTech
130 HP – EAT8
|Feel Bold
Shine
|2021
2021
|323.000 TL
343.000 TL
|317.000 TL
337.000 TL
|1.2 PureTech
155 HP – EAT8
|Shine Bold
|2021
|363.000 TL
|357.000 TL
|1.5 BlueHDİ
130 HP – EAT8
|Feel Bold
Shine Bold
|2021
2021
|343.000 TL
383.000 TL
|337.000 TL
377.000 TL
C5 AIRCROSS SUV FİYAT LİSTESİ
|Versiyonlar
|Donanım
|Model Yılı
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (TL)
|Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı (TL)
|1.5 BlueHDİ
Tam Otomatik
|Feel Bold
Shine
Shine Bold
|2021
2021
2021
|404.000 TL
477.500 TL
484.000 TL
|396.000 TL
461.500 TL
468.000 TL
|1.6 PureTech
Tam Otomatik
|Shine Bold
|2021
|464.000 TL
|448.000 TL
C3 AIRCROSS SUV FİYAT LİSTESİ
|Versiyonlar
|Donanım
|Model Yılı
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (TL)
|Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı (TL)
|1.2 PureTech
Tam Otomatik
|Shine
|2021
|307.500 TL
|307.500 TL
|1.5 BlueHDİ
Tam Otomatik
|Feel
Shine
|2021
2021
|318.500 TL
344.000 TL
|318.500 TL
344.000 TL
C3 FİYAT LİSTESİ
|Versiyonlar
|Donanım
|Model Yılı
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (TL)
|Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı (TL)
|1.2 PureTech
Manuel
|Feel
|2021
|182.500 TL
|180.000 TL
|1.2 PureTech
Tam Otomatik
|Feel Bold
Shine
|2021
2021
|224.500 TL
231.000 TL
|214.000 TL
229.000 TL
C-ELYSEE FİYAT LİSTESİ
|Versiyonlar
|Donanım
|Model Yılı
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (TL)
|Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı (TL)
|1.5 BlueHDİ
6 İleri Manuel
|Shine
|2021
|212.500 TL
|207.000 TL
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