Renault’dan haziran kampanyası… Renault’tan yapılan açıklamaya göre, 2021 model yılı otomobillerden Taliant’ın sınırlı sayıdaki Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg, Megane Sedan’ın Joy 1.3 TCe 140 bg ve Yeni Clio’nun Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg versiyonları, 60 bin TL kredi, 12 ay vade ve sıfır faiz finansman kampanyasıyla satışa sunuluyor.

Geçen ay ilk kez Türkiye’de satışa sunulan Taliant’ın yanı sıra yeni Clio ve Megane Sedan’ın 2021 model yılı versiyonlarında 3 bin TL’lik takas indirimi kampanya kapsamında sunuluyor.

Açıklamaya göre haziran sonuna kadar Renault Finans’tan kredi kullananlar, sınırlı sayıdaki 2021 model yılı yeni Clio Joy 1.0 Sce 65 bg versiyonunda 165 bin 400 TL, 2020 model yılı ZOE’de ise 299 bin 900 TL’lik fiyat avantajı yakalıyor.

Açıklamada, Renault’nun tüm binek araç modellerinde sağlık çalışanları için çevrim içi satışlarda Renault Finans’tan kullanılan krediler için dosya masrafı alınmadığı da duyuruldu.