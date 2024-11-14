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DFSK Kasım 2024 kampanyası ve fiyatlarını duyurdu

Çinli otomotiv markası DFSK kasım ayına ilişkin kampanyasını ve fiyatlarını duyurdu.

14 Kasım 2024 | 23:47
DFSK Kasım 2024 kampanyası ve fiyatlarını duyurdu
  • Şirketin açıklamasına göre yeni nesil Fengon 500, Fengon 5 ve Plug in hibrit E5 modellerinde 200 bin TL’ye kadar yüzde 0'dan başlayan faiz oranları uygulanırken, 50 bin TL takas desteği sunuluyor. 
  • Fengon 500 modeli 1 milyon 340 bin TL’den, Fengon 5 modeli 1 milyon 740 bin TL’den ve E5 modeli de 2 milyon 240 bin TL’den başlayan peşin fiyatlarıyla satılıyor.
  • Tek kabin kamyonet PORTER1, çift kabin kamyonet PORTER2, elektrikli kamyonet E-PORTER ve elektrikli panelvan E-COM 5, 500 bin TL’lik kredi kullanılması durumunda 12 aylık vadede yüzde 1,99 faiz oranı ile satışa sunuluyor. E-COM 5 modeli hariç tüm ticari araçlarda 50 bin TL’lik takas desteği uygulanırken, E-COM 5’de 100 bin TL takas desteği seçeneği sunuluyor.
  • Açıklamaya göre DFSK PORTER1 785 bin TL’den, PORTER2 840 bin TL’den, E-PORTER 1 milyon 260 bin TL’den ve E-COM5 de 1 milyon 290 bin TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.
     
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Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (15 Kasım)
Borsada dün geri alım yapan 9 şirket
Anadolu Efes’ten (AEFES) bakanlık onayı açıklaması
Piyasada ‘Trump’ zaferi fiyatlaması: Yeni dönemde neler bekleniyor?
13 Kasım borsada gün sonu özeti
Borsa İstanbul’dan bir hisse için tedbir kararı
Borsada bugün kar payı avansı dağıtacak 1 şirket var (13 Kasım)
İbrahim Erdemoğlu anlattı: 2,3 milyar $’lık yatırımla yüzde 50 büyüyeceğiz
20 kurumdan 60 hisse önerisi
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (12 Kasım)
Borsada dün geri alım yapan 3 şirket (11 Kasım)
Borsada dün sermaye artırımı kararı alan 2 şirket
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