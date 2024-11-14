DFSK Kasım 2024 kampanyası ve fiyatlarını duyurdu

- Şirketin açıklamasına göre yeni nesil Fengon 500, Fengon 5 ve Plug in hibrit E5 modellerinde 200 bin TL’ye kadar yüzde 0'dan başlayan faiz oranları uygulanırken, 50 bin TL takas desteği sunuluyor.
- Fengon 500 modeli 1 milyon 340 bin TL’den, Fengon 5 modeli 1 milyon 740 bin TL’den ve E5 modeli de 2 milyon 240 bin TL’den başlayan peşin fiyatlarıyla satılıyor.
- Tek kabin kamyonet PORTER1, çift kabin kamyonet PORTER2, elektrikli kamyonet E-PORTER ve elektrikli panelvan E-COM 5, 500 bin TL’lik kredi kullanılması durumunda 12 aylık vadede yüzde 1,99 faiz oranı ile satışa sunuluyor. E-COM 5 modeli hariç tüm ticari araçlarda 50 bin TL’lik takas desteği uygulanırken, E-COM 5’de 100 bin TL takas desteği seçeneği sunuluyor.
- Açıklamaya göre DFSK PORTER1 785 bin TL’den, PORTER2 840 bin TL’den, E-PORTER 1 milyon 260 bin TL’den ve E-COM5 de 1 milyon 290 bin TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.