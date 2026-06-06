Dünyanın ilk araç navigasyonu internetsiz çalışıyordu! Helyum gazı ve kaset çalarla çalışan navigasyon

Takvimler 1981 yılını gösterirken Honda ve Alpine, tarihin ilk otomatik araba navigasyonunu Japonya'da satışa çıkardı. Bu cihaz bugünkü gibi uzaydaki uydulara bağlanmıyordu. Sistemin kalbinde helyum gazıyla çalışan küçük bir jiroskop yer alıyordu. Yani teknoloji, uydulardan ziyade Soğuk Savaş dönemindeki jetlerin kullandığı mekanizmayla çalışıyordu.

Sürücüler, gitmek istedikleri bölgenin şeffaf plastik haritasını ekrana elleriyle milimetrik olarak oturtuyordu. Honda aracı satın alanlara kalın bir harita albümü veriyordu ve şehir değiştikçe bu plastik levhaları değiştirmek gerekiyordu. Cihaz içindeki helyum gazı arabanın döndüğü yönü, şanzımana bağlı sensör ise kat edilen mesafeyi hesaplıyordu. Tüm bu veriler 16 bitlik bir işlemciye gidiyor ve ekrandaki yeşil ışık araba ilerledikçe harita üzerinde hareket ediyordu. Ortada hiç uydu yokken, tamamen fizik kurallarıyla çalışan bir sistem tasarlamışlardı.