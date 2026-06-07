ARA
DOLAR
45,97
0,02%
DOLAR
EURO
53,01
-0,94%
EURO
ALTIN
6434,60
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Mercan resifleri tehlikede: Savaş nedeniyle güney sahillerinde petrol kirliliği alarmı

Mercan resifleri tehlikede: Savaş nedeniyle güney sahillerinde petrol kirliliği alarmı

İran’ın güneyindeki Hürmüzgan Eyaleti'nin Bender Lenge kentine bağlı Lavan Adası’ndaki petrol rafinerisinin, ABD ve İsrail saldırılarında zarar görmesi sonucu denizde petrol kirliliği meydana geldiği bildirildi.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Mercan resifleri tehlikede: Savaş nedeniyle güney sahillerinde petrol kirliliği alarmı

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, İran Çevre Koruma ve İzleme Kurumu Başkanı Şina Ensari, Lavan Adası’ndaki petrol rafinerisinin zarar görmesi sonucu denizde petrol kirliliği meydana geldiğini ve gerekli incelemelerin yapıldığını söyledi.

Ensari, mevcut durumda petrol kirliliğinin denizlerdeki mercan yaşamına olumsuz etki yapma ihtimalinin bulunduğunu ve gerekli incelemeler yapıldıktan sonra konuyla ilgili olarak çeşitli önlemler alacaklarını belirtti.

Lavan Adası yakınlarındaki yerlerin askeri olarak hassas bölgeler olduğunu ve bu nedenle kirliliğin meydana geldiği bazı yerlere ulaşamadıklarını vurgulayan Ensari, petrol kirliliğinin Buşehr ve Hürmüzgan eyaleti sahilleri başta olmak üzere bölgeye yayılmaması için çaba gösterdiklerini dile getirdi.

Lavan Adası'nda bulunan Lavan Petrol Rafinerisi tesisi, İran ile ABD arasında varılan ateşkese rağmen 8 Nisan'da saldırıya uğramış ve rafineride patlama meydana gelmişti.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL