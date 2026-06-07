YouTube Premium’a zam: Bireysel ve aile paketleri ne kadar oldu?

YouTube, aralarında Kuzey Amerika, Avrupa, Asya-Pasifik ve Orta Doğu'nun da bulunduğu geniş bir coğrafyada abonelik ücretlerini revize etti. Sadece ana paketler değil; yıllık abonelik ve daha ekonomik bir alternatif olarak sunulan Premium Lite paketi de bu zam dalgasından nasibini aldı.

ABD merkezli güncel fiyat tarifesi belirlendi



2023 yılından bu yana sabit tutulan ABD fiyatlarında yapılan son değişiklikler, abonelik türüne göre yaklaşık yüzde 15 ile 17 oranında bir artışı beraberinde getirdi:

Paket Türü Eski Fiyat Yeni Fiyat Bireysel Plan (Aylık) $13,99 $15,99 Aile Planı (Aylık) $22,99 $26,99 Premium Lite (Aylık) $7,99 $8,99 Yıllık Bireysel Plan $139,99 $159,99

Premium Lite paket fiyatlarına da zam geldi

Kullanıcılara daha uygun fiyatlı bir seçenek sunmak amacıyla geçtiğimiz yıl tanıtılan Premium Lite paketi de zamlandı. YouTube Music erişimi, arka planda oynatma ve çevrim dışı indirme gibi özellikleri barındırmayan, sadece reklamsız izleme odaklı olan bu paket 8,99 dolara yükseldi.

Türkiye fiyatlarında son durum nedir?

Küresel çapta yaşanan bu artışın ardından gözler Türkiye fiyatlarına çevrildi. Şu an için Türkiye’deki mevcut tarife şu şekilde devam ediyor:

Bireysel: 79,99 TL

Aile Paketi: 159,99 TL

Öğrenci: 52,99 TL

Premium Lite: 49,99 TL

Küresel zam dalgasının Türkiye'deki fiyatlara ne zaman yansıyacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı; ancak önceki yıllardaki trendler, yerel fiyatların da kısa süre içinde güncellenebileceği sinyalini veriyor.