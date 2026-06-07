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YouTube Premium’a zam: Bireysel ve aile paketleri ne kadar oldu?

YouTube, dünya genelindeki Premium abonelik ücretlerinde bir kez daha artışa gitti. Birçok bölgeyi kapsayan bu yeni düzenleme ile bireysel plan 16 dolar sınırına dayanırken, aile paketi ise 27 dolara kadar yükseldi. Bu hamle, platformun son üç yıl içerisindeki dördüncü büyük fiyat güncellemesi olarak kayıtlara geçti.

Ekonomist
Ekonomist
YouTube Premium’a zam: Bireysel ve aile paketleri ne kadar oldu?

YouTube, aralarında Kuzey Amerika, Avrupa, Asya-Pasifik ve Orta Doğu'nun da bulunduğu geniş bir coğrafyada abonelik ücretlerini revize etti. Sadece ana paketler değil; yıllık abonelik ve daha ekonomik bir alternatif olarak sunulan Premium Lite paketi de bu zam dalgasından nasibini aldı.

ABD merkezli güncel fiyat tarifesi belirlendi

2023 yılından bu yana sabit tutulan ABD fiyatlarında yapılan son değişiklikler, abonelik türüne göre yaklaşık yüzde 15 ile 17 oranında bir artışı beraberinde getirdi:

Paket TürüEski FiyatYeni Fiyat
Bireysel Plan (Aylık)$13,99$15,99
Aile Planı (Aylık)$22,99$26,99
Premium Lite (Aylık)$7,99$8,99
Yıllık Bireysel Plan$139,99$159,99

Premium Lite paket fiyatlarına da zam geldi

Kullanıcılara daha uygun fiyatlı bir seçenek sunmak amacıyla geçtiğimiz yıl tanıtılan Premium Lite paketi de zamlandı. YouTube Music erişimi, arka planda oynatma ve çevrim dışı indirme gibi özellikleri barındırmayan, sadece reklamsız izleme odaklı olan bu paket 8,99 dolara yükseldi.

Türkiye fiyatlarında son durum nedir?

Küresel çapta yaşanan bu artışın ardından gözler Türkiye fiyatlarına çevrildi. Şu an için Türkiye’deki mevcut tarife şu şekilde devam ediyor:

Bireysel: 79,99 TL

Aile Paketi: 159,99 TL

Öğrenci: 52,99 TL

Premium Lite: 49,99 TL

Küresel zam dalgasının Türkiye'deki fiyatlara ne zaman yansıyacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı; ancak önceki yıllardaki trendler, yerel fiyatların da kısa süre içinde güncellenebileceği sinyalini veriyor.

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