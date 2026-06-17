Emekliler ÖTV'siz araç alabilecek mi? Teklifte dikkat çeken detaylar

Uzmanlar, teklifin yalnızca araç sahipliğini değil, ulaşım ve şehir altyapısını da etkileyecek sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor. Trafik yoğunluğu, enerji tüketimi ve kent planlaması gibi alanlarda ek düzenlemelere ihtiyaç duyulabileceği belirtilirken, sürecin mevcut altyapı imkanları dikkate alınarak değerlendirilmesi gerektiği ifade ediliyor.

Bu çerçevede, düzenlemenin kısa süre içinde hayata geçirilmesinin kolay olmayabileceği değerlendirilirken, uygulamaya geçilmeden önce daha kapsamlı bir planlama yapılması gerektiği yönünde görüşler öne çıkıyor.

Öte yandan düzenlemenin yasalaşması halinde, bazı vatandaşların emekli olan anne, baba veya yakınları adına ÖTV'siz araç satın alarak aracı fiilen kendilerinin kullanabileceği değerlendiriliyor.