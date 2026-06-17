Emekliler ÖTV'siz araç alabilecek mi? Teklifte dikkat çeken detaylar

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilere ÖTV’siz araç satışı yapılmasına yönelik kanun teklifi yeniden kamuoyunun gündeminde. Meclis'e sunulan düzenlemeyle ilgili gelişmeler yakından takip edilirken, teklifin hayata geçirilip geçirilmeyeceği ve kapsamının ne olacağı araştırılıyor.
1 ÖTV'siz araçlarda 5 yıl şartı
Teklifte, ÖTV muafiyeti kapsamında satın alınan araçların 5 yıl boyunca satılamayacağı veya devredilemeyeceği öngörülüyor. Bu süre dolmadan yapılacak satış ya da devir işlemlerinde ise tahsil edilmeyen verginin gecikme faiziyle birlikte alınması planlanıyor.
NTV'nin haberine göre ayrıca deprem, sel, yangın ya da kaza gibi nedenlerle aracın kullanılamaz hale gelmesi durumunda, yeniden ÖTV muafiyetinden yararlanılarak yeni bir araç alınabilmesinin önü açılabilir.
2 Etkileri ne olur?
Düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde trafikteki araç sayısında önemli bir artış yaşanabileceği değerlendiriliyor. Yapılan hesaplamalara göre, emeklilerin yalnızca yarısının bu haktan yararlanması durumunda bile milyonlarca yeni aracın trafiğe çıkabileceği öngörülüyor.
Araç sayısında yaşanabilecek artışın, akaryakıt tüketiminden otopark ihtiyacına, trafik yoğunluğundan ikinci el piyasasına kadar birçok alanda etkiler yaratabileceği değerlendiriliyor. Bazı görüşlere göre bu durum, altyapı üzerindeki yükü artırırken ekonomik dengeler üzerinde de çeşitli sonuçlar doğurabilir.
3 Uzmanlar kapsamlı bir planlama yapılması gerektiğini vurguluyor
Uzmanlar, teklifin yalnızca araç sahipliğini değil, ulaşım ve şehir altyapısını da etkileyecek sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor. Trafik yoğunluğu, enerji tüketimi ve kent planlaması gibi alanlarda ek düzenlemelere ihtiyaç duyulabileceği belirtilirken, sürecin mevcut altyapı imkanları dikkate alınarak değerlendirilmesi gerektiği ifade ediliyor.
Bu çerçevede, düzenlemenin kısa süre içinde hayata geçirilmesinin kolay olmayabileceği değerlendirilirken, uygulamaya geçilmeden önce daha kapsamlı bir planlama yapılması gerektiği yönünde görüşler öne çıkıyor.
Öte yandan düzenlemenin yasalaşması halinde, bazı vatandaşların emekli olan anne, baba veya yakınları adına ÖTV'siz araç satın alarak aracı fiilen kendilerinin kullanabileceği değerlendiriliyor.
4 Teklifle ilgili süreç devam ediyor
Ayrıca teklife ilişkin süreç devam ederken, şu ana kadar yeni bir gelişme yaşanmadı.
5 ÖTV muafiyeti fiyatları nasıl etkiler?
Düzenlemenin hayata geçmesi halinde, ÖTV muafiyeti nedeniyle araç fiyatlarında önemli düşüşler yaşanabilir. ÖTV muafiyeti uygulanan araçların satış fiyatı hesaplanırken, Özel Tüketim Vergisi çıkarılıyor ve yalnızca KDV ekleniyor.
6 ÖTV'siz araç fiyatları (Fiat)
Bazı araçların ÖTV'siz fiyatları şu şekilde:
- Fiat Egea Easy 1.6 dizel manuel vites: 786 bin 200 TL,
- Fiat Easy 1.6 dizel otomatik vites: 991 bin 900 TL,
- Fiat Egea Urban Urban 1.6 dizel manuel vites: 786 bin 200 TL,
- Fiat Egea Urban 1.6 dizel otomatik vites: 1 milyon 20 bin TL,
- Fiat Egea Lounge 1.6 dizel manuel vites: 826 bin 200 TL,
- Fiat Egea Lounge 1.6 dizel otomatik vites: 1 milyon 31 bin TL,
- Fiat Egea Cross Street 1.6 dizel otomatik vites: 991 bin 900 TL,
- Fiat Egea Cross Urban 1.6 dizel otomatik vites: 991 bin 900 TL,
- Fiat Egea Cross Lounge 1.6 dizel otomatik vites: 1 milyon 20 bin TL,
- Fiat Egea Cross Limited 1.6 dizel otomatik vites: 1 milyon 114 bin 400 TL.
7 ÖTV'siz araç fiyatları (Toyota)
- Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S: 1 milyon 56 bin 451 TL,
- Toyota Corolla 1.5 Dream Multidrive S: 1 milyon 138 bin 673 TL,
- Toyota Corolla 1.5 Dream X-Pack Multidrive S: 1 milyon 205 bin 340 TL,
- Toyota Corolla 1.5 Flame X-Pack Multidrive S: 1 milyon 235 bin 895 TL,
- Toyota Corolla 1.5 Passion X-Pack Multidrive S: 1 milyon 322 bin 6 TL,
- Toyota Corolla 1.8 Hybrid Dream e-CVT: 1 milyon 352 bin 140 TL,
- Toyota Corolla 1.8 Hybrid Dream X-Pack e-CVT: 1 milyon 495 bin 81 TL,
- Toyota Corolla 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT: 1 milyon 506 bin 258 TL,
- Toyota Corolla 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT: 1 milyon 603 bin 500 TL,
- Toyota C-HR Hybrid 1.8 Hybrid Flame e-CVT: 1 milyon 374 bin 493 TL,
- Toyota C-HR Hybrid 1.8 Hybrid Passion e-CVT: 1 milyon 516 bin 258 TL.
8 ÖTV'siz araç fiyatları (Renault)
- Renault Clio evolution plus TCe EDC 115 hp: 1 milyon 16 bin 666 TL,
- Renault Megane Touch 1.3 TCe 140 bg: 994 bin 999 TL.