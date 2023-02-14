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  • Ford'dan 3,5 milyar dolarlık batarya fabrikası yatırımı

Ford'dan 3,5 milyar dolarlık batarya fabrikası yatırımı

ABD'nin büyük otomobil üreticilerinden Ford, Çin merkezli Contemporary Amperex Technology (CATL) şirketinin teknolojisini kullanarak Michigan eyaletinde batarya fabrikası kurmak için 3,5 milyar dolar yatırım planladığını duyurdu.

14 Şubat 2023 | 09:22
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Ford'dan 3,5 milyar dolarlık batarya fabrikası yatırımı

Şirketten yapılan açıklamada, Ford'un dünyanın büyük batarya üreticilerinden Çin merkezli CATL ile yeni bir anlaşmaya vardığı aktarıldı.

Açıklamada, anlaşma kapsamında, Ford'un Avrupa ve Asya'da 13 fabrikası olan CATL'nin lityum demir fosfat (LFP) batarya hücresi bilgisini ve hizmetlerini kullanarak batarya üreteceği kaydedildi.

Ford'un ABD'nin Michigan eyaletinde batarya fabrikası kurmak için 3,5 milyar dolarlık yatırım yapacağı belirtilen açıklamada, söz konusu tesiste LFP bataryalarının üretimine 2026'da başlanmasının planlandığı ve başlangıçta 2 bin 500 kişinin istihdam edileceği bildirildi.

Yatırım yeri olarak Michigan'ın seçilmesinde Enflasyonu Düşürme Yasası etkili oldu.
Ford Yönetim Kurulu Başkanı Bill Ford, konuya ilişkin açıklamasında, Amerika'da elektrikli araç devrimine liderlik etmeye kararlı olduklarını vurguladı.

Ford, bunun şirketi sektördeki küresel dönüşümün en ileri noktasında tutacak teknolojiye ve işlere yatırım yapması anlamına geldiğini açıkladı.

Ford Başkan Yardımcısı Lisa Drake ise Ford'un dördüncü batarya fabrikasını Michigan'da kurma kararında ise ABD'de enflasyonun düşürülmesine yönelik kapsamlı sağlık, iklim ve vergi düzenlemelerini içeren ve ABD Başkanı Joe Biden'ın geçen yıl ağustos ayında imzaladığı Enflasyonu Düşürme Yasası'nın "inanılmaz derecede önemli" olduğunu ifade etti.

Ford ve CATL arasındaki anlaşma ABD ve Çin arasında ilişkilerin gerildiği bir dönemde geldi.

ABD'li otomobil üretici Ford'un Çinli CATL ile vardığı anlaşmanın haberinin, iki ülke ilişkilerinin "casus balon" krizi nedeniyle gerildiği bir dönemde gelmesi dikkati çekti.

ABD ordusu, Amerikan hava sahasında tespit edilen ve Çin casus balonu olduğu öne sürülen balonu 4 Şubat'ta Güney Carolina kıyılarında vurmuştu. Enkazı toplayan ABD ordusu, balonun modülünü incelemeye devam ediyor.

ABD hava sahasında balon tespit edilmesi üzerine ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Pekin ziyaretini ertelemişti.

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