Ford, Formula 1'e geri dönüyor

Ford'dan yapılan açıklamaya göre, efsanevi Amerikan otomobillerinin üreticisi Ford ve Red Bull Powertrains, 2026 Formula 1 sezonundan itibaren kullanılacak yeni nesil hibrit motorların geliştirilmesi için uzun vadeli bir stratejik teknik ortaklığa imza attı.

Red Bull Ford, hem Oracle Red Bull Racing hem de Scuderia AlphaTauri takımları için güç ünitelerini 2026 yılından itibaren en az 2030 yılına kadar sağlayacağını açıkladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Yönetim Kurulu Başkanı Bill Ford, "Bu ortaklık, büyük büyükbabamın şirketimizin kurulmasında kritik öneme sahip olan yarışı kazanmasıyla başlayan motor sporları hikayemizde heyecan verici yeni bir dönem. Ford, inovasyon, sürdürülebilirlik ve elektrifikasyon geleneğini dünyanın en görünür sahnelerinden birine taşıyarak; dünya şampiyonları ve Oracle Red Bull Racing ile sporun zirvesine geri dönüyor.” ifadelerini kullandı.

Ford Başkanı ve CEO’su Jim Farley de Ford’un Formula 1’e geri dönüşünün şirketin, elektrikli, modern ve yazılım-tanımlı araçlar ve deneyimlere doğru daha fazla odaklanmasının bir sonucu olduğunu belirterek, "F1, yenilikleri gerçekleştirmek, fikirleri ve teknolojileri paylaşmak ve milyonlarca yeni müşteriye ulaşmak için oldukça uygun maliyetli bir platform." açıklamasında bulundu.

Farley, Ford Performance için heyecan verici yeni bir çağa girdiklerini bildirerek, şunları kaydetti:

"Motor sporlarının zirvesi olan F1'de Red Bull Racing ile kazanmak için yarışacağız. Dünyanın en popüler spor otomobili Mustang'in temel yarışlardan Avustralya Süper Arabalarına, NASCAR'dan Le Mans'a kadar yarıştığını göreceksiniz. Dünya Ralli Şampiyonası, King of Hammers ve Baha 1000 ve daha fazlası ile off-road alanındaki liderliğimizi de göstereceğiz. Bir yandan, SuperVan 4 ve Mustang Mach-E 1400 gibi harika araçlarla dünyayı heyecanlandırmaya devam edeceğiz."

Oracle Red Bull Racing Takım Başkanı ve CEO'su Christian Horner ise bu ortaklık aracılığıyla Ford'u tekrar Formula 1'de görmenin harika olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bağımsız bir motor üreticisi olarak, Ford gibi bir OEM’in deneyiminden yararlanma olanağına sahip olmak rekabette bize avantaj sağlayacak. Ford’un nesiller boyu süregelen çok zengin bir yarış geçmişi var. Jim Clark'tan Ayrton Senna'ya ve Michael Schumacher'e kadar uzanan isimler bunu tarif etmeye yeterli. Red Bull Powertrains ekibi için bu güçlü geçmişin bir sonraki bölümünü Red Bull Ford olarak hayat geçirmek son derece heyecan verici. 2026 kulağa uzak gelse de bizim için Oracle Red Bull Racing’in geleceği ve değişimi için çalışmalar şimdiden başladı."

F-150 Lightning ve Mustang Mach-E'nin başarısıyla ABD'deki 2 numaralı elektrikli araç şirketi ve E-Transit ile birçok pazarın lideri olan Ford, dünya çapında elektrikli araç dönüşümüne öncülük etmek için 50 milyar dolar yatırım yapıyor. Ford, artan elektrikli araç talebini karşılamak ve Ford+ planının bir parçası olarak bu yılın sonuna kadar dünya genelinde yıllık 600 bin ve 2026 yılı sonuna kadar dünya çapında 2 milyon elektrikli araç üretmek için çalışıyor.

2026 yılında Ford; Mustang GT3 ile Le Mans 24 Hours, M-Sport Ford Puma Hibrit Ralli1 ile WRC, Ranger Raptor ve Bronco ile Baja 1000, Mustang ile NASCAR, NHRA ve Supercars dahil olmak üzere, WEC ve IMSA'dan Formula 1'e kadar tüm yarış disiplinlerinde yarışan tek üretici olacak.

Ford ve Red Bull Powertrains, 2026 sezonuna hazır olacak şekilde yeni teknik düzenlemelere uygun, içinde 350 kW gücünde bir elektrik motor ve sürdürülebilir yakıtlarla çalışan içten yanmalı motor bulunan güç ünitesini bu yıl itibarıyla geliştirmeye başlayacak.

Ford, dünya şampiyonasında lider giden takımına değer katabileceği tüm alanlarda teknik uzmanlık sağlayacak. İçten yanmalı motor geliştirme, pil hücresi, elektrikli motor teknolojileri, güç ünitesi kontrol yazılımı ve analitik alanlarında ortak çalışmalar gerçekleştirecek.