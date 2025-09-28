Ford Trucks, yenilenen F-MAX modelini tanıttı

Ford Trucks, tüm geliştirme ve üretim süreçlerini Türkiye'de gerçekleştirdiği Yeni F-MAX'i bu hafta Sancaktepe AR-GE Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında tanıttı.

Açıklamaya göre F-MAX, iç ve dış tasarımındaki yeniliklere ek olarak Ecotorq GEN2 motoruyla Türkiye ve yurtdışında ekimden itibaren satışa sunulacak. Fikri mülkiyet hakları Ford Otosan'a ait olan ve Eskişehir fabrikasında üretilen F-MAX, Ecotorq Gen2 motor ile yüzde 11,3'e varan yakıt tasarrufu ve peformans vadediyor. Model 12 inç Dijital Gösterge Ekranı ve 12.4 inç Multimedya Ekranı, kablosuz şarj bölmesi, elektronik park freni ve anahtarsız çalıştırma gibi donanımlara sahip. Araca eklenen Max Güvenlik Kilidi, park esnasında sürücü ve araç için ilave güvenlik hedefliyor.

Araçta 13 dilde komut alabilen Sesli Asistan teknolojisi de yer alıyor. Dört farklı komutla devreye alınabilen Sesli Asistan sayesinde klima, müzik, radyo ve telefon gibi pek çok fonksiyon sürücünün ses komutlarıyla kontrol edilebiliyor. Sürücüler, yatak yanındaki 7 inç dokunmatik kontrol ünitesi ile fonksiyonlara dinlenirken de ulaşabiliyor.

Ford Trucks İş Alanı Lideri Emrah Duman, tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, F-MAX ile hedeflerinin sürücülere uzun yolda kesintisiz bir yolculuk, üstün konfor ve verimlilik sunmak olduğunu belirtti. Duman, 'Yeni F-MAX ile hem yerli hem de global pazarlardaki hedeflerimizi güçlendiriyoruz.' diye konuştu.



