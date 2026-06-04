Hyundai 2026 yılı Haziran ayı fiyat listesini açıkladı

Hyundai, Haziran 2026 dönemine ait güncel sıfır kilometre araç fiyat listesini ve merakla beklenen indirimli kampanya detaylarını resmi olarak paylaştı.
1 Hyundai i20 fiyat listesi Haziran 2026
1.0 T-GDI 90 PS Benzin Jump Manuel (2026): 1.487.000 TL | Kampanyalı: 1.470.000 TL
1.0 T-GDI 90 PS Benzin Jump DCT (2026): 1.639.000 TL | Kampanyalı: 1.639.000 TL
1.0 T-GDI 90 PS Benzin Style DCT (2026): 1.816.000 TL | Kampanyalı: 1.676.000 TL
1.0 T-GDI 90 PS Benzin Style GSR II-C DCT (2026): 1.831.000 TL | Kampanyalı: 1.691.000 TL
1.0 T-GDI 90 PS Benzin Elite DCT (2026): 1.978.000 TL | Kampanyalı: 1.795.304 TL
1.0 T-GDI 90 PS Benzin Elite GSR II-C DCT (2026): 1.993.000 TL | Kampanyalı: 1.809.887 TL
i20 Opsiyon Kalemi: Metalik / Sedefli Renk farkı 9.000 TL'dir.
2 Hyundai i30 fiyat listesi Haziran 2026
1.6 T-GDI 150 PS Benzin Comfort DCT (2026): 1.944.000 TL | Kampanyalı: 1.944.000 TL
1.6 T-GDI 150 PS Benzin Prime DCT (2026): 2.250.000 TL | Kampanyalı: 2.250.000 TL
i30 Opsiyon Kalemi: Metalik / Sedefli Renk farkı 11.000 TL'dir.
3 Hyundai Bayon fiyat listesi Haziran 2026
1.0 T-GDI 90 PS Benzin Jump Manuel (2026): 1.587.000 TL | Kampanyalı: 1.560.000 TL
1.0 T-GDI 90 PS Benzin Jump DCT (2026): 1.760.000 TL | Kampanyalı: 1.750.000 TL
1.0 T-GDI 90 PS Benzin Style DCT (2026): 1.965.000 TL | Kampanyalı: 1.760.666 TL
1.0 T-GDI 90 PS Benzin Style GSR II-C DCT (2026): 1.980.000 TL | Kampanyalı: 1.775.249 TL
1.0 T-GDI 90 PS Benzin Elite DCT (2026): 2.103.000 TL | Kampanyalı: 1.958.000 TL
1.0 T-GDI 90 PS Benzin Elite GSR II-C DCT (2026): 2.115.000 TL | Kampanyalı: 1.970.000 TL
BAYON Opsiyon Kalemi: Metalik / Sedefli Renk farkı 9.000 TL'dir.
4 Hyundai Kona fiyat listesi Haziran 2026
1.6 T-GDI 180 PS Benzin Prime DCT (2025): 2.340.000 TL | Kampanyalı: 2.340.000 TL
1.6 T-GDI 180 PS Benzin Prime DCT (2026): 2.380.000 TL | Kampanyalı: 2.380.000 TL
KONA Opsiyon Kalemi: Metalik / Sedefli Renk farkı 10.000 TL'dir.
5 Hyundai Tucson fiyat listesi Haziran 2026
1.6 T-GDI 180 PS Benzin 4x2 Comfort DCT (2025): 2.351.000 TL | Kampanyalı: 2.299.000 TL
1.6 CRDi 136 PS Dizel 4x4 Elite Plus DCT (2025): 3.682.000 TL | Kampanyalı: 3.592.000 TL
1.6 T-GDI 180 PS Benzin 4x2 Comfort DCT (2026): 2.576.248 TL | Kampanyalı: 2.387.262 TL
1.6 T-GDI 180 PS Benzin 4x2 Prime DCT (2026): 2.771.000 TL | Kampanyalı: 2.679.000 TL
1.6 T-GDI 180 PS Benzin 4x2 Elite DCT (2026): 3.378.000 TL | Kampanyalı: 3.248.000 T
1.6 T-GDI 180 PS Benzin 4x4 Elite Plus DCT (2026): 3.715.000 TL | Kampanyalı: 3.585.000 TL
TUCSON Opsiyon Kalemi: Metalik / Sedefli Renk farkı 14.000 TL'dir.
1.6 T-GDI 215 PS Hibrit 4x2 Elite Otomatik (2025): 3.720.000 TL | Kampanyalı: 3.720.000 TL
TUCSON Hibrit Opsiyon Kalemi: Metalik / Sedefli Renk farkı 14.000 TL'dir.
6 Hyundai Inster fiyat listesi Haziran 2026
71,1 kW Elektrik Dynamic Otomatik (2025): 1.550.000 TL | Kampanyalı: 1.550.000 TL
84,5 kW Elektrik Advance Otomatik (2025): 1.790.000 TL | Kampanyalı: 1.790.000 TL
84,5 kW Elektrik Cross Advance Otomatik (2025): 1.840.000 TL | Kampanyalı: 1.840.000 TL
INSTER Opsiyon Kalemi: Metalik / Sedefli Renk farkı 9.000 TL'dir.
7 Hyundai kampanyalı IONIQ 5 fiyat listesi Haziran 2026
125 kW Elektrik Dynamic Visionroof Otomatik (2026): 3.150.000 TL | Kampanyalı: 2.484.602 TL
160 kW Elektrik Advance Otomatik (2026): 3.490.000 TL | Kampanyalı: 3.490.000 TL
IONIQ 5 Opsiyon Kalemi: Metalik / Sedefli Renk farkı 12.000 TL'dir.
8 Hyundai Santa-Fe fiyat listesi Haziran 2026
1.6 T-GDI HEV 239 PS Hibrit 4WD Progressive Otomatik (2026): 5.950.000 TL | Kampanyalı: 5.950.000 TL
SANTA FE Hibrit Opsiyon Kalemi: Metalik / Sedefli Renk farkı 21.000 TL'dir.
1.6 T-GDI 225 PS Hibrit 4x2 Elite Otomatik (2025): 2.721.000 TL | Kampanyalı: 2.590.000 TL
STARIA Hibrit Opsiyon Kalemi: Metalik / Sedefli Renk farkı 8.000 TL'dir.