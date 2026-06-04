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Hyundai 2026 yılı Haziran ayı fiyat listesini açıkladı

Hyundai, Haziran ayı güncel sıfır kilometre araç fiyat listesini ve indirimli kampanya detaylarını duyurdu. Türkiye’de üretilen i20 ve BAYON’un yanı sıra SUV efsanesi TUCSON ve tamamen elektrikli IONIQ ailesi yaz fırsatlarıyla otomobilseverleri bekliyor.

Hyundai 2026 yılı Haziran ayı fiyat listesini açıkladı

Hyundai, Haziran 2026 dönemine ait güncel sıfır kilometre araç fiyat listesini ve merakla beklenen indirimli kampanya detaylarını resmi olarak paylaştı.

1 Hyundai i20 fiyat listesi Haziran 2026

Hyundai i20 fiyat listesi Haziran 2026

1.0 T-GDI 90 PS Benzin Jump Manuel (2026): 1.487.000 TL | Kampanyalı: 1.470.000 TL

1.0 T-GDI 90 PS Benzin Jump DCT (2026): 1.639.000 TL | Kampanyalı: 1.639.000 TL

1.0 T-GDI 90 PS Benzin Style DCT (2026): 1.816.000 TL | Kampanyalı: 1.676.000 TL

1.0 T-GDI 90 PS Benzin Style GSR II-C DCT (2026): 1.831.000 TL | Kampanyalı: 1.691.000 TL

1.0 T-GDI 90 PS Benzin Elite DCT (2026): 1.978.000 TL | Kampanyalı: 1.795.304 TL

1.0 T-GDI 90 PS Benzin Elite GSR II-C DCT (2026): 1.993.000 TL | Kampanyalı: 1.809.887 TL

i20 Opsiyon Kalemi: Metalik / Sedefli Renk farkı 9.000 TL'dir.

2 Hyundai i30 fiyat listesi Haziran 2026

Hyundai i30 fiyat listesi Haziran 2026

1.6 T-GDI 150 PS Benzin Comfort DCT (2026): 1.944.000 TL | Kampanyalı: 1.944.000 TL

1.6 T-GDI 150 PS Benzin Prime DCT (2026): 2.250.000 TL | Kampanyalı: 2.250.000 TL

i30 Opsiyon Kalemi: Metalik / Sedefli Renk farkı 11.000 TL'dir.

3 Hyundai Bayon fiyat listesi Haziran 2026

Hyundai Bayon fiyat listesi Haziran 2026

1.0 T-GDI 90 PS Benzin Jump Manuel (2026): 1.587.000 TL | Kampanyalı: 1.560.000 TL

1.0 T-GDI 90 PS Benzin Jump DCT (2026): 1.760.000 TL | Kampanyalı: 1.750.000 TL

1.0 T-GDI 90 PS Benzin Style DCT (2026): 1.965.000 TL | Kampanyalı: 1.760.666 TL

1.0 T-GDI 90 PS Benzin Style GSR II-C DCT (2026): 1.980.000 TL | Kampanyalı: 1.775.249 TL

1.0 T-GDI 90 PS Benzin Elite DCT (2026): 2.103.000 TL | Kampanyalı: 1.958.000 TL

1.0 T-GDI 90 PS Benzin Elite GSR II-C DCT (2026): 2.115.000 TL | Kampanyalı: 1.970.000 TL

BAYON Opsiyon Kalemi: Metalik / Sedefli Renk farkı 9.000 TL'dir.

4 Hyundai Kona fiyat listesi Haziran 2026

Hyundai Kona fiyat listesi Haziran 2026

1.6 T-GDI 180 PS Benzin Prime DCT (2025): 2.340.000 TL | Kampanyalı: 2.340.000 TL

1.6 T-GDI 180 PS Benzin Prime DCT (2026): 2.380.000 TL | Kampanyalı: 2.380.000 TL

KONA Opsiyon Kalemi: Metalik / Sedefli Renk farkı 10.000 TL'dir.

5 Hyundai Tucson fiyat listesi Haziran 2026

Hyundai Tucson fiyat listesi Haziran 2026

1.6 T-GDI 180 PS Benzin 4x2 Comfort DCT (2025): 2.351.000 TL | Kampanyalı: 2.299.000 TL

1.6 CRDi 136 PS Dizel 4x4 Elite Plus DCT (2025): 3.682.000 TL | Kampanyalı: 3.592.000 TL

1.6 T-GDI 180 PS Benzin 4x2 Comfort DCT (2026): 2.576.248 TL | Kampanyalı: 2.387.262 TL

1.6 T-GDI 180 PS Benzin 4x2 Prime DCT (2026): 2.771.000 TL | Kampanyalı: 2.679.000 TL

1.6 T-GDI 180 PS Benzin 4x2 Elite DCT (2026): 3.378.000 TL | Kampanyalı: 3.248.000 T

1.6 T-GDI 180 PS Benzin 4x4 Elite Plus DCT (2026): 3.715.000 TL | Kampanyalı: 3.585.000 TL

TUCSON Opsiyon Kalemi: Metalik / Sedefli Renk farkı 14.000 TL'dir.

1.6 T-GDI 215 PS Hibrit 4x2 Elite Otomatik (2025): 3.720.000 TL | Kampanyalı: 3.720.000 TL

TUCSON Hibrit Opsiyon Kalemi: Metalik / Sedefli Renk farkı 14.000 TL'dir.

6 Hyundai Inster fiyat listesi Haziran 2026

Hyundai Inster fiyat listesi Haziran 2026

71,1 kW Elektrik Dynamic Otomatik (2025): 1.550.000 TL | Kampanyalı: 1.550.000 TL

84,5 kW Elektrik Advance Otomatik (2025): 1.790.000 TL | Kampanyalı: 1.790.000 TL

84,5 kW Elektrik Cross Advance Otomatik (2025): 1.840.000 TL | Kampanyalı: 1.840.000 TL

INSTER Opsiyon Kalemi: Metalik / Sedefli Renk farkı 9.000 TL'dir.

 

7 Hyundai kampanyalı IONIQ 5 fiyat listesi Haziran 2026

Hyundai kampanyalı IONIQ 5 fiyat listesi Haziran 2026

125 kW Elektrik Dynamic Visionroof Otomatik (2026): 3.150.000 TL | Kampanyalı: 2.484.602 TL

160 kW Elektrik Advance Otomatik (2026): 3.490.000 TL | Kampanyalı: 3.490.000 TL

IONIQ 5 Opsiyon Kalemi: Metalik / Sedefli Renk farkı 12.000 TL'dir.

8 Hyundai Santa-Fe fiyat listesi Haziran 2026

Hyundai Santa-Fe fiyat listesi Haziran 2026

1.6 T-GDI HEV 239 PS Hibrit 4WD Progressive Otomatik (2026): 5.950.000 TL | Kampanyalı: 5.950.000 TL

SANTA FE Hibrit Opsiyon Kalemi: Metalik / Sedefli Renk farkı 21.000 TL'dir.

1.6 T-GDI 225 PS Hibrit 4x2 Elite Otomatik (2025): 2.721.000 TL | Kampanyalı: 2.590.000 TL

STARIA Hibrit Opsiyon Kalemi: Metalik / Sedefli Renk farkı 8.000 TL'dir.
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