İTÜ’nün “Ayaz”ı dünya sahnesinde: IGVC’de ikincilik geldi

Takımın farklı mühendislik disiplinlerinden öğrencilerden oluştuğunu dile getiren Aktaş, "Takımımız elektronik, mekanik, organizasyon ve yazılım ekiplerinden oluşuyor. Hepimiz İTÜ'lü öğrencileriz. Buradaki laboratuvarda düzenli çalışmalarımızı yürüttük ve bir sene boyunca çalışarak bu ürünü ortaya çıkardık." ifadelerini kullandı.

Daha önce Türkiye'de farklı araçlarla çeşitli yarışmalarda yer aldıklarını belirten Aktaş, "Ayaz" ile ilk kez Amerika'daki yarışmaya katıldıklarını ve dünya ikincisi olmayı başardıklarını söyledi.

Aktaş, "Dünyanın farklı ülkelerinden birçok takım bir sene boyunca bu yarışma için çalışıyor. Biz de orada ülkemizi ve İTÜ'yü temsil ettik, dünya ikincisi olduk. Bu bizim için mükemmel bir gurur kaynağı. Çok mutlu olduk, emeklerimizin karşılığını aldık. Çok çalışmıştık, hak ettik." diye konuştu.