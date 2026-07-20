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  • 25 santimetrelik dev çekirgeler: Tur rehberi bile şaşkına döndü

25 santimetrelik dev çekirgeler: Tur rehberi bile şaşkına döndü

Diyarbakır'ın Çermik ilçe kırsalında boyutlarıyla dikkat çeken etçil çekirgeler görüldü.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
25 santimetrelik dev çekirgeler: Tur rehberi bile şaşkına döndü

İlçenin Kral Yolu mevkiinin farklı noktalarında dev etçil çekirgeler görüldü.

Tarlalarda ve ormanlık alanlarda sıkça rastlanan, Latince ismi "Saga ephippigera" olan, büyüklüğü ve sesiyle dikkat çeken etçil çekirge kimi zaman da yiyecek sıkıntısı çektiğinde yerleşim yerlerinde de görülmesiyle biliniyor.

ral Yolu'nda gezide olan kokartlı tur rehberi Mehmet Musa, daha önce hiç karşılaşmadığı dev etçil çekirgeleri burada gördüğünü, çok farklı olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Ali Satar ise etçil çekirgelerin boylarının 25 santimetreye kadar olabildiğini, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve diğer bölgelerin yüksek rakımlı yerlerinde yaşadığını söyledi. 

Bunların tamamen zararsız olduğuna dikkat çeken Satar, "İnsana, tarıma bir zararı yok. Tarıma faydası var. Çünkü zararlı böcekleri yediği için bu etçil çekirgelerin tarıma faydası çok. Dolayısıyla bunları korumamız lazım" dedi.

Diyarbakır’ın Çermik ilçesine bağlı Kral Yolu mevkiinde, devasa boyutları ve çıkardıkları seslerle görenleri hayrete düşüren etçil çekirgeler tespit edildi.

Bölgede gezide olan kokartlı tur rehberi Mehmet Musa, daha önce böylesine büyük bir çekirge türüyle karşılaşmadığını belirterek şaşkınlığını dile getirdi.
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