İhracatın cirodaki payını artırıyoruz
Fikri mülkiyet hakları kendimize ait ürünlerimizle beş kıtada 60’tan fazla ülkede faaliyet gösteriyoruz. 2019’a iç pazarda otobüs alanındaki liderliğimizi koruma, ihracatta ticari ve askeri araçta büyüme hedefiyle başladık. İlk altı ayda neredeyse geçen yılki toplam performansımıza ulaştık.
Ticari ve savunma sanayiindeki araç teslimatlarıyla 2019’un ilk yarısını yıllık yüzde 163 artışla 1,3 milyar TL ciroyla kapattık. Kârımız 195 milyon TL oldu.
Global marka olma hedefiyle ihracata ağırlık verdik. İhracatımızı 2018’in ilk altı ayına göre beş katına çıkarmayı başardık. 2018’in ilk altı ayında yüzde 30, 2018 sonunda yüzde 65 olan ihracatın ciro içindeki payını yüzde 81’e taşıdık.
Son 10 yılda ciromuzun yaklaşık yüzde 8,5’ini AR-GE faaliyetleri için ayırıyoruz. Ürettiğimiz araçlarla dünya pazarlarındaki yükselişimize devam ediyoruz. Hedef pazarlarımızdaki varlığımızı artırmak için müşterilerimizin ihtiyaçlarını doğru yorumlayarak geniş ürün gamımızla ihracatta müşteri beklentilerini karşılıyor, ülkemize daha fazla
katma değer yaratmayı amaçlıyoruz.
Serdar Görgüç/Otokar Genel Müdürü
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