Japon otomobil devi o ülkede satışlarını durdurma kararı aldı

Japon otomobil devi Honda, Güney Kore’deki otomobil satış faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, Seul merkezli satış iştiraki Honda Kore, ülkedeki otomobil satış operasyonlarını 2026 yılının sonu itibarıyla durduracak.

Honda, şirketin Güney Kore’nin Seul kentinde faaliyet gösteren motosiklet ve otomobil satış iştiraki Honda Kore’nin otomobil satış operasyonlarını 2026 yılının sonu itibarıyla sonlandıracağını açıkladı.

Honda satış faaliyetlerini neden durduruyor?

Şirket tarafından yapılan değerlendirmede, küresel otomotiv sektörü ile Güney Kore pazarındaki değişimlerin göz önünde bulundurulduğu, orta ve uzun vadeli rekabet gücünü artırmak amacıyla kurumsal kaynakların yeniden yapılandırıldığı belirtildi. 

Bu doğrultuda Honda’nın ülkedeki otomobil satış faaliyetlerini sonlandırma kararı aldığı aktarıldı.

Servis hizmetleri verilmeye devam edilecek

Şirket, otomobil satışlarını sonlandırmasının ardından da Güney Kore’deki mevcut araç kullanıcılarına satış sonrası hizmet vermeye devam edecek. Yetkililer, yedek parça tedariki ile garanti kapsamındaki desteklerin kesintisiz sürdürüleceğini bildirdi.

Faaliyetlerin odağı motosiklet olacak

Honda Kore’nin bundan sonraki faaliyetlerinde odağın motosiklet segmentine kayacağı belirtilirken, şirketin bu alandaki ürün yelpazesini genişleterek müşteri deneyimini geliştirmeyi amaçladığı ifade edildi.

Türkiye'de de satışını durdurmuştu

Türkiye pazarında da satış performansı zayıf kalan Honda, amiral gemisi modeli Honda Civic’in satışını durdurmuş ve yatırım odağını motosiklet segmentine kaydırma kararı almıştı.
