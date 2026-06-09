Kia'dan geri çağırma kararı: 6 binden fazla araçta emniyet kemeri kusuru!

Kia, bir kaza anında yaralanma riskini artırabilecek emniyet kemeri arızası nedeniyle 6.000'den fazla aracını geri çağırıyor.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nden (NHTSA) yapılan açıklamaya göre geri çağırma işlemi, potansiyel olarak 6.264 adet 2027 model Kia Telluride ve Kia Telluride Hybrid aracını kapsıyor. Etkilenen araçlar arasında 24 Mart ile 12 Mayıs 2026 tarihleri arasında üretilen 4.367 adet Telluride Hybrid modeli ile 24 Mart ile 10 Mayıs 2026 tarihleri arasında üretilen 1.897 adet benzinli Telluride modeli yer alıyor.

Bildiriye göre Kia, belirli Kia Telluride araçlarında sürücü emniyet kemerini çekmeye çalıştığında, "sürücü emniyet kemeri acil kilit açma mekanizmasının (ELR) kilitlenebildiğini" ve emniyet kemeri şeridinin uzamasını engellediğini tespit etti. Açıklamada, "Kaza anında koruyucu bir emniyet sisteminin kullanılamaması, kemeri takılı olmayan sürücünün yaralanma riskini artırır" ifadesine yer verildi.

Kusurun nedeninin, Kia'nın tedarikçilerinden biri tarafından belirli sürücü emniyet kemeri mekanizmalarına monte edilen "yanlış bir araç sensöründen" kaynaklandığı düşünülüyor. NHTSA, sorunun bir tedarikçi hatasından kaynaklandığını belirtti. Bu durum nedeniyle araçlar, "Emniyet Kemeri Düzenekleri" başlıklı 209 numaralı Federal Motorlu Araç Güvenlik Standardı gerekliliklerine uyum sağlamıyor.

Diğer hiçbir Kia modelinde bu kusurlu mekanizma bulunmuyor. NHTSA raporunda, geri çağrılan araçların yaklaşık yüzde 1'inde bu kusurun bulunabileceği tahmin ediliyor. Geri çağırmadan etkilenen araç sahipleri, araçlarını bir Kia bayisine götürerek emniyet kemeri düzeneğini ücretsiz olarak değiştirebilecekler. Kia’nın bu geri çağırma için belirlediği kod SC372 olarak açıklandı. Araç sahiplerine bilgilendirme mektuplarının 31 Temmuz'da postalanması bekleniyor.