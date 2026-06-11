Küçük sınıfta menzil rekoru: BYD Dolphin G DM-i tam 1040 kilometre yol yapıyor!

Yeni model, küçük sınıftaki bir hibrit araçtan beklenmeyecek derecede geniş bir yükleme alanı sunuyor. Standart olarak 425 litrelik bir bagaj hacmi var ve zemin altında 45 litrelik ekstra bir saklama alanı daha yer alıyor. Katlanabilir arka koltukları kapattığınızda bu alan toplamda 1225 litreye kadar genişliyor.