Küçük sınıfta menzil rekoru: BYD Dolphin G DM-i tam 1040 kilometre yol yapıyor!

BYD, yeni Super Hybrid teknolojisiyle donattığı kompakt modeli Dolphin G DM-i ile Avrupa pazarındaki rekabete katılıyor. Şirket, bu modeli doğrudan Avrupa sürücülerinin alışkanlıklarını hedefleyerek geliştirdi. Araç, bataryası tamamen doluyken ve yakıt deposu tam kapasiteye ulaştığında sürücüye 646 mil (1040 km) boyunca durmaksızın yolculuk yapma imkanı tanıyor.
1 Tasarımda sadelik ve işlevsellik bir arada
Araç, 4160 mm uzunluğu ve 1825 mm genişliğiyle şehir içi trafiğinde kolay sürüş ve park avantajı sağlıyor. Dış tasarımda yumuşak kıvrımlar ve gövdeyle bütünleşen hava girişleri göze çarpıyor. Arka tasarımı ise boydan boya uzanan şerit şeklindeki LED aydınlatmalar tamamlıyor.
2 İç mekan
Mühendisler, kabin tasarımında karmaşadan uzak, ferah ve kullanımı kolay bir alan oluşturdu. Direksiyonun hemen arkasında 8.8 inçlik bir sürücü ekranı yer alıyor.
Konsolun merkezinde ise donanım paketine bağlı olarak 10.1 veya 12.8 inçlik dokunmatik multimedya ekranları görev yapıyor.
Vites kolunu direksiyon arkasına taşıyan tasarım ekibi, klima ve temel araç ayarlarına hızlıca ulaşmanız için de ekranın altına fiziksel düğmeler dizdi.
5 Bagaj kapasitesinde beklentileri aşıyor
Yeni model, küçük sınıftaki bir hibrit araçtan beklenmeyecek derecede geniş bir yükleme alanı sunuyor. Standart olarak 425 litrelik bir bagaj hacmi var ve zemin altında 45 litrelik ekstra bir saklama alanı daha yer alıyor. Katlanabilir arka koltukları kapattığınızda bu alan toplamda 1225 litreye kadar genişliyor.
6 Menzili donanım seviyesi belirliyor
Otomobilin motor kaputunun altında 1.5 litrelik benzinli motor, biri jeneratör olmak üzere iki elektrik motoru ve özel geliştirilen batarya sistemi yer alıyor. Kullanıcılar şu donanım ve batarya seçenekleri arasından tercih yapabiliyor:
Active paketi: Giriş seviyesindeki bu versiyon 7.42 kWh kapasiteli bir bataryayla geliyor. Sürücüye sadece elektrik gücüyle 24.8 mil menzil sunuyor. Ev tipi veya standart prizlerde 3.3 kW güçle üç saatte %15'ten tam doluluğa ulaşıyor.
Boost, Comfort ve Sport paketleri: Bu üst versiyonlarda batarya kapasitesi 18.3 kWh seviyesine çıkıyor. Bu sayede araç, benzini hiç kullanmadan tek şarjla 65 mil mesafe kat edebiliyor. 6.6 kW dahili şarj ünitesi barındıran bu modeller, 39 kW hızlı şarj desteğiyle 26 dakikada %10'dan %80 doluluk oranını yakalıyor.