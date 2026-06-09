Menzili de arttı gücü de: İşte seri üretim Peugeot e-208 GTi

Tasarımcılar, otomobilin sportif karakterini vurgulamak için her köşede kırmızı rengi kullanmış. Ön kısımdaki aslan logosu kırmızı bir çerçeveyle geliyor. Izgaranın yan bölümleri ve far tasarımları da bu renk şeridinden nasibini alıyor. Ayrıca ön taraftaki alt hava yönlendirici parça, bu modele özel olarak gövde rengiyle bir bütünlük yakalıyor.

Profil çizgilerine baktığımızda parlak siyah dış aynalar ve karartılmış cam çıtaları göze çarpıyor. Çamurluk kenarlarındaki siyah kaplamalara eklenen kırmızı çizgiler ve arka direkteki "208 GTi" yazısı modeli özel kılıyor. Mühendisler, fren sistemindeki kırmızı kaliperleri hava direncini azaltan yedi kollu jantların arkasına gizlemiş.