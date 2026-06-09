Menzili de arttı gücü de: İşte seri üretim Peugeot e-208 GTi

Peugeot, tam bir yıl önce Le Mans pistinde gösterdiği e-208 GTi konseptini nihayet gerçeğe dönüştürüyor. Şirket, otomobil meraklılarının beklediği seri üretim modelini 12 Haziran günü tamamen gözler önüne serecek.
Fransız marka şu an için resmi verileri paylaşma konusunda oldukça cimri davranıyor. Ancak yayınlanan ilk fotoğraflar, ekibin 2025 yılındaki tasarıma sonuna kadar sadık kaldığını gösteriyor.
1 Göze çarpan kırmızı detaylar
Tasarımcılar, otomobilin sportif karakterini vurgulamak için her köşede kırmızı rengi kullanmış. Ön kısımdaki aslan logosu kırmızı bir çerçeveyle geliyor. Izgaranın yan bölümleri ve far tasarımları da bu renk şeridinden nasibini alıyor. Ayrıca ön taraftaki alt hava yönlendirici parça, bu modele özel olarak gövde rengiyle bir bütünlük yakalıyor.
Profil çizgilerine baktığımızda parlak siyah dış aynalar ve karartılmış cam çıtaları göze çarpıyor. Çamurluk kenarlarındaki siyah kaplamalara eklenen kırmızı çizgiler ve arka direkteki "208 GTi" yazısı modeli özel kılıyor. Mühendisler, fren sistemindeki kırmızı kaliperleri hava direncini azaltan yedi kollu jantların arkasına gizlemiş.
2 Kırmızı detaylı rüzgarlık
Arka tarafta ise alt yüzeyi kırmızıya boyanmış dikkat çekici bir rüzgarlık yer alıyor. Bu rüzgarlığı, alt kısımdaki sert hatlı difüzör ve tam merkeze yerleştirilen yarış tipi fren lambası destekliyor.
3 Direksiyondaki sportif his
İç mekandaki dokunuşlar dış tasarıma göre biraz daha sade tutulmuş. Sürücüyü, alt tarafı düzleştirilmiş ve üzerinde "208 GTi" logosu barındıran bir direksiyon simidi karşılıyor. Koltukların merkezinde yukarıdan aşağıya doğru uzanan kırmızı bir hat var. Konsoldaki dikiş izleri, iç aydınlatma renkleri ve dijital ekranların teması da bu sportif havayı doğrudan destekliyor.
4 Beklenenden daha fazla menzil sunabilir
Teknik detayların tamamını önümüzdeki hafta çözeceğiz. Ancak fikir vermesi açısından, ilk konsept araçta 54 kilovatsaat kapasiteli bir batarya yer alıyordu. Bu sistem, 276 beygir güç ve 345 Newtonmetre tork üreten elektrik motoruna enerji sağlıyordu. Araç, durma noktasından saatte yüz kilometre hıza ulaşmak için sadece 5.7 saniyeye ihtiyaç duyuyordu. Maksimum hız limiti ise saatte 180 kilometre olarak belirlenmişti.
5 30 dakikada yüzde 80 doluluk
Konsept modelde yol tutuşu artıran kilitli diferansiyel ve 100 kilovat gücünde hızlı şarj sistemi bulunuyordu. Bu şarj gücü, bataryayı 30 dakikadan kısa sürede yüzde 20'den yüzde 80 doluluğa çıkarabiliyordu.