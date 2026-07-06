2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit ödeme sürecinin başlamasıyla birlikte milyonlarca araç sahibi ödeme takvimini yakından takip etmeye başladı. MTV son ödeme tarihi ne zaman? MTV borcu nasıl hesaplanır? e-Devlet üzerinden MTV borcu nasıl sorgulanır ve ödenir? İşte 2026 yılı MTV ödemelerine ilişkin merak edilen ayrıntılar...
1 MTV 2. taksit ödemeleri başladı mı, ne zaman sona erecek?
Temmuz ayı itibarıyla 2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ikinci taksit ödeme dönemi başladı. Araç sahiplerinin gecikme faiziyle karşılaşmaması için ödemelerini en geç 31 Temmuz 2026 tarihine kadar tamamlaması gerekiyor.
Araç sahipleri, MTV'yi ocak ve temmuz aylarında iki eşit taksit halinde ödeyebiliyor. İlk taksit ödeme dönemi ise 31 Ocak'ta sona ermişti
2 MTV BORCU SORGULAMA EKRANI
Gelir İdaresi Başkanlığının e-Devlet hizmeti üzerinden T.C. kimlik numarasıyla giriş yapan mükellefler, MTV borçlarını sorgulayabiliyor.
Açılan ekranda T.C. Kimlik Numarası veya Vergi Kimlik Numarası, plaka bilgisi ve güvenlik kodunun girilmesinin ardından "Sorgula" butonuna tıklanması gerekiyor.
3 MTV borcu nasıl ödenir?
MTV ödemeleri, Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr) ile GİB Mobil uygulaması üzerinden 00.10-23.50 saatleri arasında yapılabiliyor. Ayrıca anlaşmalı bankaların banka veya kredi kartları, hesaptan havale yöntemi, yurt dışında faaliyet gösteren bankalara ait kartlar, vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri aracılığıyla da ödeme gerçekleştirilebiliyor.
İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde güvenlik açısından, tarayıcıya doğrudan "gib.gov.tr" adresinin ya da bankaların resmi internet sitesi adreslerinin yazılarak giriş yapılması önem taşıyor.
4 MTV ödemesi PTT üzerinden nasıl yapılır?
MTV, PTT kanalları üzerinden de ödenebiliyor. PTT AŞ iş yerleri, Pttmatikler ve 7 gün 24 saat hizmet sunan PttBank mobil uygulaması üzerinden kredi kartı ya da banka kartı kullanılarak ödeme yapılabiliyor.
5 2026 MTV ne kadar?
2026'da yeni otomobil alacaklar ve 1-3 yaşındaki araç sahiplerinin ödeyeceği MTV, motor silindir hacmine göre 5 bin 750 lira ile 274 bin lira arasında değişecek. En fazla kullanılan 1.3-1.6 litre motor hacmine sahip otomobiller için uygulanacak MTV tutarı ise 12 bin 28 lira olacak.
6 MTV nasıl hesaplanır?
1-3 yaş arasındaki binek otomobiller için Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarı, aracın değeri ile motor silindir hacmine göre belirleniyor. Ancak son yıllarda araç fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle MTV hesaplamaları çoğunlukla en yüksek değer dilimi üzerinden yapılıyor.
Buna göre, 2026 yılında motor silindir hacmi 1.3 litreye kadar olan otomobiller için MTV 6 bin 903 lira.
Motor hacmi 1.3-1.6 litre arasında bulunan araçlarda bu tutar 12 bin 28 lira olurken, 1.6-1.8 litre arasındaki otomobiller için ödenecek MTV 17 bin 886 liradan 21 bin 252 lira olarak belirlendi.
2026 yılında uygulanacak en yüksek Motorlu Taşıtlar Vergisi ise 274 bin 415 liraya ulaştı.