1-3 yaş arasındaki binek otomobiller için Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarı, aracın değeri ile motor silindir hacmine göre belirleniyor. Ancak son yıllarda araç fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle MTV hesaplamaları çoğunlukla en yüksek değer dilimi üzerinden yapılıyor.

Buna göre, 2026 yılında motor silindir hacmi 1.3 litreye kadar olan otomobiller için MTV 6 bin 903 lira.

Motor hacmi 1.3-1.6 litre arasında bulunan araçlarda bu tutar 12 bin 28 lira olurken, 1.6-1.8 litre arasındaki otomobiller için ödenecek MTV 17 bin 886 liradan 21 bin 252 lira olarak belirlendi.

2026 yılında uygulanacak en yüksek Motorlu Taşıtlar Vergisi ise 274 bin 415 liraya ulaştı.