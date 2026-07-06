NATO Zirvesi’ne yerli imza: Liderleri TOGG limuzin taşıyacak! İşte 10 TOGG limuzin

Dünyanın en prestijli zirvelerinden birinde ilk kez bu kadar yoğun bir yerli elektrikli araç filosunun kullanılacak olması, Türkiye'nin sürdürülebilirlik vizyonunu da ortaya koyuyor. Sıfır emisyonlu TOGG limuzinler, hem zirvenin karbon ayak izini azaltacak hem de küresel liderlere çevre dostu ve sessiz bir seyahat konforu sunacak.