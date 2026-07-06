NATO Zirvesi’ne yerli imza: Liderleri TOGG limuzin taşıyacak! İşte 10 TOGG limuzin

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un limuzin versiyonundaki 10 aracı Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde liderlerin ulaşımında kullanılmak üzere hazırlandı.
1 Hazırlıklar sürüyor
Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesi hazırlıklar sürerken, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG T10X'in özel olarak tasarlanan limuzin modelleri protokol filosuna dahil edildi.
2 Turkuaz tonlar da var
ATO Congresium önünde görüntülenen 10 limuzin arasında kırmızı-beyaz renklerin kullanıldığı modellerin yanı sıra, turkuaz tonlar ve motiflerin yer aldığı özel tasarımlar da bulundu.
3 Kontrollü şekilde görev yapacak
Hazırlanan araçların, zirve alanındaki kısa mesafeli ulaşımlarda saatte yaklaşık 50 kilometre hızla hizmet vereceği öğrenildi. Araçların, belirlenen protokol güzergahları arasında kontrollü şekilde görev yapması bekleniyor.
4 Yerli ve milli gurur protokol filosunda
Ankara'da gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde başkentte hareketli günler yaşanıyor. Zirveye katılacak dünya liderlerinin şehir içi ve etkinlik alanı ulaşımları için dev bir adım atıldı. Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG T10X'in bu organizasyon için özel olarak tasarlanan limuzin modelleri, resmi protokol filosuna dahil edildi.
5 ATO Congresium'da renkli görüntüler
Zirvenin kalbinin atacağı ATO Congresium önünde görüntülenen 10 adet TOGG limuzin, tasarımlarıyla büyük beğeni topladı. Filoda yer alan araçlar arasında geleneksel kırmızı-beyaz renklerin asaletini taşıyan modellerin yanı sıra, Türk kültürünü yansıtan turkuaz tonlar ve özel motiflerin yer aldığı tasarımlar da dikkat çekti.
6 Saatte 50 km hızla özel güvenlikli hizmet
Dünya liderlerinin konforu ve güvenliği için titizlikle hazırlanan araçların görev detayları da netleşti. Özel üretim TOGG limuzinlerin, zirve alanındaki kısa mesafeli ulaşımlarda saatte yaklaşık 50 kilometre hızla hizmet vereceği öğrenildi. Araçlar, zirve boyunca önceden belirlenen sıkı güvenlikli protokol güzergahları arasında kontrollü bir şekilde mekik dokuyacak.
7 Küresel liderlere yerli teknoloji vitrini
NATO Zirvesi, Türkiye’nin teknoloji ve sanayi hamlesini dünya sahnesine taşımak için önemli bir fırsat olacak. Cumhurbaşkanları ve başbakanlar başta olmak üzere, onlarca ülkenin üst düzey delegasyonu, Türk mühendisliğinin ulaştığı noktayı bizzat TOGG limuzinleri deneyimleyerek görecek. Bu hamle, yerli otomobilin küresel prestijini bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor.
8 Kritik zirve öncesi başkentte geniş güvenlik önlemleri
NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara’da güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. TOGG limuzinlerinin görev yapacağı ATO Congresium ve çevresindeki tüm yollar, liderlerin geçiş güzergahları ve stratejik noktalar özel harekat ve trafik ekiplerince abluka altına alındı. Araçların geçişi esnasında sinyal kesici jammer’lar ve yüksek güvenlik önlemleri devrede olacak.
9 Yeşil enerji ve çevre dostu protokol
Dünyanın en prestijli zirvelerinden birinde ilk kez bu kadar yoğun bir yerli elektrikli araç filosunun kullanılacak olması, Türkiye'nin sürdürülebilirlik vizyonunu da ortaya koyuyor. Sıfır emisyonlu TOGG limuzinler, hem zirvenin karbon ayak izini azaltacak hem de küresel liderlere çevre dostu ve sessiz bir seyahat konforu sunacak.