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Nissan ve Honda net kârını artırdı

Nissan, Nisan-Aralık 2023 dönemi net karını, önceki yıla oranla yaklaşık 3 kat arttırdı. Honda Motor'un net karı da aynı dönemde yüzde 49,1 yükseldi.

09 Şubat 2024 | 09:48
Nissan ve Honda net kârını artırdı

Nissan açıklamasında şirketin 2023 mali yılı mevcut bilançolarıyla tüm mali yıl kapsamlı güncel hedef ve beklentileri duyuruldu.

Buna göre Yokohama merkezli firma, Nisan-Aralık 2023 net karını önceki mali yılın aynı dönemine göre yaklaşık 3 kat artırdı.

9 aylık periyotta firmanın net karı 325,3 milyar yene (2,2 milyar dolar) yükseldi.

Satış gelirlerinin yüzde 22,3 artışla 9,17 trilyon yene (61,3 milyar dolar) yükseldiği bu dönemde, işletme karı yüzde 65,1 artışla 478,3 milyar yene (3,2 milyar dolar) çıktı.

13 trilyon yen (87 milyar dolar) satış geliri hedefleyen şirket 620 milyar yen (4,1 milyar dolar) işletme karı bekliyor.

Honda

Honda Nisan-Aralık 2023 döneminde net karını artırdı
TOKYO (AA) - 

Honda, 2023 mali yılı Nisan-Aralık bilançolarıyla mali yılın geri kalanına yönelik beklenti ve hedeflerini duyurdu.

Şirketin Nisan-Aralık 2023 net karı, geçen mali yılın aynı dönemine göre yüzde 49,1 artışla 869,6 milyar yene (5,82 milyar dolar) çıktı.

Satış gelirleri yüzde 19,8 artışla 15 trilyon yene (100,3 milyar dolar); işletme karı yüzde 46,7 artışla 1 trilyon yene (6,69 milyar dolar) ulaşan firma, Japon yeninin döviz karşısında değer kaybı ve ham madde maliyetlerinin azalmasıyla tüm mali yıl beklentilerini de güncelledi.

Buna göre Honda, net karının, daha önce duyurduğu 930 milyar yen yerine 960 milyar yene (6,5 milyar dolar) yükseleceğini tahmin ediyor.

Yeni projeksiyona göre firmanın tüm mali yıl satış gelirleri 20,2 trilyon yen (135 milyar dolar), işletme karı da 1,25 trilyon yen (8,3 milyar dolar) olarak bekleniyor.

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