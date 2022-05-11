-Tüm ticari araç ürün ailesinde 100 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi seçeneği sunuluyor.

-Combo Life 423 bin 900 TL’den satışa çıkıyor.

-Combo Cargo’ya ise 324 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor.

-Vivaro Cargo, 453 bin 900 TL’den; Vivaro City Van ise 544 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

-Yeni Zafira Life 674 bin 900 TL’den başlayan fiyatıyla satışa sunuluyor.