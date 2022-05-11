Opel, mayıs ayına ilişkin kampanyasını duyurdu. Opel’den yapılan açıklamaya göre Opel mayıs 2022 fiyatları ve kampanyanın detayları şöyle:
Opel’in en yeni modeli Mokka, 100 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi imkanıyla 689 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor. Açıklamaya göre sağlık çalışanları, avukatlar, polisler, askerler, öğretmenler ve bu meslek gruplarının birinci derece yakınları için özel ek indirim imkanları sunuluyor.
1.2 130 HP BENZİN AT8 ELEGANCE 689.900 TL
GS LINE 729.900 TL
ULTIMATE 779.900 TL
Crossland’ın bazı versiyonları, 100 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi seçeneğiyle sunuluyor. Crossland, 469 bin 700 TL’lik başlangıç fiyatıyla satışa sunuluyor.
Opel’in hatchback modeli Corsa, 75 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla 379 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor. Ayrıca, ÖTV muafiyetinden faydalanabilen kişiler için sınırlı stoktaki Corsa ve Crossland modelleri satışa çıkıyor.
1.2 75 HP BENZİN MT5 ELEGANCE 379.900 TL
1.2 100 HP BENZİN AT8 EDITION 472.900 ELEGANCE 499.900 TL
1.2 130 HP BENZİN AT8 ULTIMATE 534.900 TL
-Tüm ticari araç ürün ailesinde 100 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi seçeneği sunuluyor.
-Combo Life 423 bin 900 TL’den satışa çıkıyor.
-Combo Cargo’ya ise 324 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor.
-Vivaro Cargo, 453 bin 900 TL’den; Vivaro City Van ise 544 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
-Yeni Zafira Life 674 bin 900 TL’den başlayan fiyatıyla satışa sunuluyor.
Minder üretimi gerçekleştiren Tevalli markası, öncelikle hammaddenin daha iyisini araştırarak üretim vizyonunda kaliteyi ön plana çıkarıyor. Tevalli Genel Müdürü Ahmet Türk, “Bizim ürünlerimizdeki farklılığımız sürekli otomatik gelişim butonumu açık tutmamla alakalıdır” diyor.
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