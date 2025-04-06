Opel, Nisan 2025 kampanyasını duyurdu

- Şirketten yapılan açıklamaya göre, Opel Corsa, Opel Astra ve yeni Mokka modelleri, 150 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satışa sunuluyor.
- Corsa, Mokka ve Astra'nın yüzde yüz 100 elektrikli versiyonlarında, 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği bulunuyor. Corsa Elektrik 'GS'; Astra Elektrik ise 'Ultimate' ve GS donanım seviyelerinde sunuluyor.
- Opel'in Zafira, Combo, Combo Cargo, Vivaro Cargo, Vivaro City Van modelleri 300 bin lira için 12 ay vade, yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin lira için 12 ay vade, yüzde 2,79 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
- Combo Elektrik 250 bin liraya 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi, Movano ise 250 bin liraya 12 vadeli, yüzde 0 faizli kredi veya 600 bin liraya 12 ay, yüzde 2,99 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.