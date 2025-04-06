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Opel, Nisan 2025 kampanyasını duyurdu

Opel, Nisan ayına ilişkin finansman seçeneklerini duyurdu.

06 Nisan 2025 | 15:55
Son Güncellenme: 06 Nisan 2025 | 15:55
Opel, Nisan 2025 kampanyasını duyurdu
  • Şirketten yapılan açıklamaya göre, Opel Corsa, Opel Astra ve yeni Mokka modelleri, 150 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satışa sunuluyor.
  • Corsa, Mokka ve Astra'nın yüzde yüz 100 elektrikli versiyonlarında, 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği bulunuyor. Corsa Elektrik 'GS'; Astra Elektrik ise 'Ultimate' ve GS donanım seviyelerinde sunuluyor.
  • Opel'in Zafira, Combo, Combo Cargo, Vivaro Cargo, Vivaro City Van modelleri 300 bin lira için 12 ay vade, yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin lira için 12 ay vade, yüzde 2,79 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
  • Combo Elektrik 250 bin liraya 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi, Movano ise 250 bin liraya 12 vadeli, yüzde 0 faizli kredi veya 600 bin liraya 12 ay, yüzde 2,99 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.

 

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Bilançosuyla öne çıkan 25 şirket
Borsada dün temettü açıklayan 7 şirket
Trump'a göre piyasalar patlayacak, borsa patlayacak
Borsada 3 hissede tedbir kararı (3 Nisan)
Koç Holding'de temettü rakamı kesinleşti
Galata Wind Enerji'de temettü rakamı değişti
Sabancı Holding (SAHOL) 2025 temettü ödeme tarihi ne zaman?
Aygaz 2025 temettü ödeme tarihi ne zaman? Ne kadar dağıtacak?
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