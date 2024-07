Otomobil pazarında kritik hafta: Kampanyalar hareketlendi

Temmuz’un ikinci haftası yürürlüğe girecek olan yeni regülasyonlardan ve fiyat artışlarından etkilenmek istemeyen müşteriler, alım kararlarını öne çekti. Markalar ise bu müşterilere hitap edebilmek için yeni modellerini ardı ardına pazara sunuyor ve kampanyalarının dozunu artırıyor. Hırant Kasapoğlu / Auto SHOW Türkiye otomobil pazarında, durgun geçmesi beklenen yaz döneminden önceki son hafta, pazarda olağan dışı bir hareketlilik yaşanıyor. Markalar gemideki ve fiktif sahasındaki otomobillerini yetiştirmek, lansmanları öne çekmek, kampanyalarının dozunu artırmak için gaza bastı. Bu hareketliliğin birkaç sebebi bulunuyor; Bunlardan bir tanesi, Çin menşeli araçlara 8 Temmuz’dan itibaren gelecek olan yüzde 40’lık ek gümrük vergisi ile birlikte, bu araçların anahtar teslimi fiyatlarında yüzde 30’luk bir artışın oluşacağı beklentisi, bu araçlara ilgisi olan müşterilerin ilgisini öne çekti. Tabi tüm Çin araçlarının 8 Temmuz sonrasında ikinci el değerlerinin artması da bekleniyor.

Bir diğer etken, engelliler için ÖTV muafiyetli araç alımlarında, araç değişim süresinin 5 yıldan 10 yıla çıkacak olması. Bundan etkilenmek istemeyen hak sahipleri de alımlarını öne çekmeye çalışıyor.

Bir de 7 Temmuz’da yürürlüğe girecek olan GSR II Genel Güvenlik Yönetmeliği’ne uygun olmayan araçların satışında yapılacak kısıtlamalar, sektörde kampanyaların hızlanmasına yol açtı. Gerçi yerli modeller için bu süre 30 Ağustos’a kadar uzatıldı ama GSR II’yi karşılayamayan ithal araçlarda son dönemece girildi. İŞTE BAZI KAMPANYALAR

1 MG Doğan Trend’in temsilciliğini yürüttüğü MG markasının modellerinde, 7 Temmuz’a kadar, 200 bin TL (benzinli ZS ve HS, elektrikli MG4 için) ve 300 bin TL’lik (elektrikli ZS EV için), yüzde 0 faizli kredi olanakları sağlanıyor.

2 Chery Chery’nin SUV ailesinde, 300 bin TL’ye varan 0 faizli kredi seçeneği ve buna ek olarak, modele göre 90 bin TL ile 110 bin TL indirimler uygulanıyor. Stoklarla sınırlı kampanyanın son tarihi 6 Temmuz.

Çin’in en büyük elektrikli araç üreticilerinden BYD’de ise Atto 3 tam elektrikli modeli için, 150 bin TL indirim, 300 bin TL’ye 12 ay yüzde 0 faizli kredi seçeneği, ayrıca kasko veya şarj ünitesi de hediye olarak sunuluyor. Aracın tamamına kredi imkanı ve aylık 44 bin 500 TL başlayan taksit seçenekleri de kurumsal müşterilere sunulan avantajlar. BYD’nin kampanyası da 7 Temmuz’da sona erecek.

4 DFSK E5 Çin’in önemli ticari araç ve SUV üreticilerinden DFSK’nın, yeni nesil (NEV) enerjili amiral gemisi, Plug-in Hybrid teknolojili E5 modeli de geçtiğimiz hafta Türkiye pazarına tanıtıldı. D segmentindeki 7 koltuklu aracın lansman dönemi başlangıç fiyatı 1.890.000 TL. Lansman tanıtım fiyatları 7 Temmuz’a kadar geçerli olacak. DFSK’nın ekonomik giriş modellerinden benzinli C SUV, Fengon 500’ün başlangıç fiyatı ise 1.390.000 TL.

5 SWM İtalyan tasarımlı Çinli SWM markası SWM, G01, G01F, G03F ve G05 Pro olmak üzere 4 farklı SUV modelini Türkiye pazarına getiriyor. SWM'de fiyatlar 1.060.000 TL ile 1.500.000 TL arasında değişiyor.

6 Jaecoo Ayrıca Türkiye pazarına önümüzdeki aylarda yeni gelecek Çin otomobilleri arasında Chery’nin Arrizo 8 PHEV isimli Plug-in Hybrid teknolojili sedanı ve yine Chery’nin alt markası olan Jaecoo’nun J7 SUV modeli yer alıyor.

7 Geely . Geely markası ise Türkiye pazarına giriş için araştırmalarını sürdürüyor. Geely’nin SUV ağırlıklı bir ürün portföyüyle, önümüzdeki dönemde pazara gelmesi bekleniyor.