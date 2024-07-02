Otomobil pazarında kritik hafta: Kampanyalar hareketlendi

Temmuz’un ikinci haftası yürürlüğe girecek olan yeni regülasyonlardan ve fiyat artışlarından etkilenmek istemeyen müşteriler, alım kararlarını öne çekti. Markalar ise bu müşterilere hitap edebilmek için yeni modellerini ardı ardına pazara sunuyor ve kampanyalarının dozunu artırıyor.
Hırant Kasapoğlu / Auto SHOW
Türkiye otomobil pazarında, durgun geçmesi beklenen yaz döneminden önceki son hafta, pazarda olağan dışı bir hareketlilik yaşanıyor. Markalar gemideki ve fiktif sahasındaki otomobillerini yetiştirmek, lansmanları öne çekmek, kampanyalarının dozunu artırmak için gaza bastı. Bu hareketliliğin birkaç sebebi bulunuyor;
- Bunlardan bir tanesi, Çin menşeli araçlara 8 Temmuz’dan itibaren gelecek olan yüzde 40’lık ek gümrük vergisi ile birlikte, bu araçların anahtar teslimi fiyatlarında yüzde 30’luk bir artışın oluşacağı beklentisi, bu araçlara ilgisi olan müşterilerin ilgisini öne çekti. Tabi tüm Çin araçlarının 8 Temmuz sonrasında ikinci el değerlerinin artması da bekleniyor.
- Bir diğer etken, engelliler için ÖTV muafiyetli araç alımlarında, araç değişim süresinin 5 yıldan 10 yıla çıkacak olması. Bundan etkilenmek istemeyen hak sahipleri de alımlarını öne çekmeye çalışıyor.
- Bir de 7 Temmuz’da yürürlüğe girecek olan GSR II Genel Güvenlik Yönetmeliği’ne uygun olmayan araçların satışında yapılacak kısıtlamalar, sektörde kampanyaların hızlanmasına yol açtı. Gerçi yerli modeller için bu süre 30 Ağustos’a kadar uzatıldı ama GSR II’yi karşılayamayan ithal araçlarda son dönemece girildi.
İŞTE BAZI KAMPANYALAR
1 MGDoğan Trend’in temsilciliğini yürüttüğü MG markasının modellerinde, 7 Temmuz’a kadar, 200 bin TL (benzinli ZS ve HS, elektrikli MG4 için) ve 300 bin TL’lik (elektrikli ZS EV için), yüzde 0 faizli kredi olanakları sağlanıyor.
2 CheryChery’nin SUV ailesinde, 300 bin TL’ye varan 0 faizli kredi seçeneği ve buna ek olarak, modele göre 90 bin TL ile 110 bin TL indirimler uygulanıyor. Stoklarla sınırlı kampanyanın son tarihi 6 Temmuz.
Çin’in en büyük elektrikli araç üreticilerinden BYD’de ise Atto 3 tam elektrikli modeli için, 150 bin TL indirim, 300 bin TL’ye 12 ay yüzde 0 faizli kredi seçeneği, ayrıca kasko veya şarj ünitesi de hediye olarak sunuluyor. Aracın tamamına kredi imkanı ve aylık 44 bin 500 TL başlayan taksit seçenekleri de kurumsal müşterilere sunulan avantajlar. BYD’nin kampanyası da 7 Temmuz’da sona erecek.