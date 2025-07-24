Otomobil ve elektrikli araçların ÖTV oranları değişti: İşte yeni ÖTV oranları

Otomotiv sektöründe ÖTV oranlarının düzenlenmesine yönelik hükümler içeren "Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 635 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanunla binek otomobillerin ÖTV'sine ilişkin olarak Cumhurbaşkanına, motor silindir hacmi, menzil ve batarya kapasitesi itibarıyla farklı oranlar belirleme hususunda ilave yetkiler verildi.

Ayrıca binek otomobillerin vergilendirilmesinde kullanılan ÖTV matrahları güncellendi.

Lüks arazi taşıtları arasında yer almakla birlikte kamyon veya kamyonet gibi vergilenen taşıtların ÖTV oranı yüzde 4'ten yüzde 50'ye çıkarıldı.

–– 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların, Özel Tüketim Vergisi Oranları ile Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10115)

ÖTV ORANLARI

Cumhurbaşkanı Kararı'yla dbinek otomobillerin ÖTV oranlarına esas ÖTV matrahları ile oranları yeniden belirlendi.