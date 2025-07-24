ARA
Otomobil ve elektrikli araçların ÖTV oranları değişti: İşte yeni ÖTV oranları

Binek otomobillerin özel tüketim vergisi (ÖTV) oranları yeniden belirlendi.

24 Temmuz 2025 | 08:59
Son Güncellenme: 24 Temmuz 2025 | 15:20
Otomobil ve elektrikli araçların ÖTV oranları değişti: İşte yeni ÖTV oranları

Otomotiv sektöründe ÖTV oranlarının düzenlenmesine yönelik hükümler içeren "Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 635 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanunla binek otomobillerin ÖTV'sine ilişkin olarak Cumhurbaşkanına, motor silindir hacmi, menzil ve batarya kapasitesi itibarıyla farklı oranlar belirleme hususunda ilave yetkiler verildi.

Ayrıca binek otomobillerin vergilendirilmesinde kullanılan ÖTV matrahları güncellendi.

Lüks arazi taşıtları arasında yer almakla birlikte kamyon veya kamyonet gibi vergilenen taşıtların ÖTV oranı yüzde 4'ten yüzde 50'ye çıkarıldı.

Otomobil ve elektrikli araçların ÖTV oranları değişti: İşte yeni ÖTV oranları-1

–– 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların, Özel Tüketim Vergisi Oranları ile Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10115)

ÖTV ORANLARI

Cumhurbaşkanı Kararı'yla dbinek otomobillerin ÖTV oranlarına esas ÖTV matrahları ile oranları yeniden belirlendi.

  • Yerli binek otomobillerin ÖTV oranları 5 ve 10 puan azaltılırken, ithal lüks binek otomobillerin ÖTV oranlarında 10 ve 20 puan artışa gidildi.
  • ÖTV oranları yüzde 10'dan başlayan ve sırasıyla yüzde 40, yüzde 50 ve yüzde 60 olarak devam eden elektrikli otomobillerde de matrah eşikleri yükseltildi ve ÖTV oranları 15'er puan artırıldı. Böylece sadece elektrik motoru bulunan araçların ÖTV oranları sırasıyla yüzde 25, yüzde 55, yüzde 65 ve yüzde 75 olacak şekilde yeniden tespit edildi.
  • "Plug-in hibrit araçlar"da elektrikli araçlara benzer şekilde ÖTV oranları 15'er puan artırıldı. 
  • Böylece halihazırda yüzde 30, yüzde 60 ve yüzde 70 olarak uygulanan oranlar, yüzde 45, yüzde 75 ve yüzde 85 olarak yeniden belirlendi.
