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Otomobilde 2022'de en çok tercih edilen markalar belli oldu

Türkiye'de geçen yıl trafiğe kaydı yapılan otomobiller arasında en çok tercih edilen marka "Fiat", en fazla kullanılan renk "beyaz" oldu.

03 Şubat 2023 | 12:19
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Otomobilde 2022'de en çok tercih edilen markalar belli oldu

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, geçen yıl trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki yıla göre yüzde 10,1 artarak 1 milyon 269 bin 912'ye ulaştı. Söz konusu taşıtların 566 bin 280'i otomobil olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde kaydı yapılan otomobillerin markalara göre dağılımına bakıldığında ise en çok tercih edilenin Fiat olduğu görüldü. Bu dönemde 86 bin 594 Fiat marka otomobilin trafiğe kaydı gerçekleştirildi. Bu markayı 80 bin 267 ile Renault, 48 bin 529 ile Volkswagen ve 40 bin 515 ile Hyundai izledi.

Son 5 yılda trafiğe en kaydı yapılan otomobil markalarına bakıldığında ise Renault göze çarptı. Son 5 yılda bu markadan toplam 399 bin 260 otomobilin trafiğe kaydı gerçekleştirildi. Bu dönemde Fiat markalı 350 bin 528, Volkswagen markalı 254 bin 483, Toyota markalı 175 bin 966 otomobilin trafiğe kaydının yapıldığı hesaplandı.

En çok beyaz renk tercih edildi

Trafiğe kaydı yapılan otomobillerin renkleri incelendiğinde, en çok beyazın tercih edildiği görüldü.

Geçen yıl 223 bin 999 beyaz renkli otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Bunu, 163 bin120 ile gri, 64 bin 107 ile mavi, 43 bin 669 ile siyah ve 40 bin 683 ile kırmızı takip etti. Bu dönemde 2 pembe, 9 menekşe renkli otomobilin de trafiğe kaydının gerçekleştirildiği görüldü.

Geçen yıl en çok kaydı yapılan 10 otomobil markası şöyle:

FIAT

86.594

RENAULT

80.267

VOLKSWAGEN

48.529

HYUNDAI

40.515

TOYOTA

37.724

DACIA35.491
OPEL26.291
PEUGEOT

22.335

HONDA

21.878

CITROEN

20.312

 

Geçen yıl trafiğe kaydı yapılan araçların renklerine dağılımı şöyle:

BEYAZ

223.999

GRİ163.120
MAVİ

64.107

SİYAH43.669
KIRMIZI40.683
TURUNCU14.368
YEŞİL8.577
KAHVERENGİ

4.175

SARI

3.333

MOR

209

BİLİNMİYOR

29

MENEKŞE9
PEMBE2
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