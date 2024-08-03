Peugeot Ağustos 2024 kampanyasını duyurdu

Şirketten yapılan açıklamaya göre Ağustos ayı boyunca sürecek kampanya kapsamındaki ödeme seçenekleri şöyle:
- B-SUV segmentinde benzinli, dizel ve yüzde 100 elektrikli 3 farklı motor seçeneği ile Türkiye pazarında satışa sunulan Peugeot 2008 ve E-2008, 200 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
- Markanın C segmentinde yer alan 408'de "Allure" donanımında 200 bin lira için 12 ay yüzde 0 faizli kredi, sadece tüzel müşteriler ise GT donanımında 250 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği bulunuyor.
- Peugeot'nun C segmentindeki "hatchback" temsilcisi 308 ile yüzde 100 elektrikli E-308, 200 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faiz kredi ile satılıyor.
- SUV 3008'in"Active Prime" ve "Allure" donanımlarında 180 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi, sadece tüzel müşteriler ise GT donanımında 250 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği var.
- Peugeot SUV 5008'de, sadece tüzel müşterilere özel tüm donanım seviyelerinde 250 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği var.
- Peugeot 208'de 120 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi, yüzde 100 elektrikli E-208'de ise 160 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği var.
- Markanın D segmentindeki modeli 508 için, sadece tüzel müşterilerde 130 bin lira 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği var.
TİCARİ ARAÇLAR
- Yeni Rifter'ın Allure ve GT donanımlı otomatik şanzımanlı versiyonlarında 250 bin liraya 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi, Allure donanımlı manuel şanzımanlı versiyonunda ise 130 bin liraya 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçenekleri sunuluyor.
- Yeni Partner Van modeli ise 250 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli krediyle satılıyor.
- Yeni Expert Traveller'da sadece tüzel müşteriler için 250 bin liraya kadar 12 ay yüzde sıfır faizli kredi seçeneği
bulunuyor. Yeni Boxer Van modelinde de 320 bin liraya kadar 12 ay yüzde sıfır faizli kredi veya 700 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 2,99 faizli kredi seçenekleri yer alıyor. AA