Peugeot, Nisan 2025 kampanyasını duyurdu

Şirketten yapılan açıklamaya göre Peugeot Türkiye, SUV 3008, yeni SUV 5008, E-208, E-308 ve 408 modellerinde nisan ayına ilişkin çeşitli finansman seçenekleri unuyor.
- Yeni 3008 modeli, tüzel müşterilere 85 bin lira takas desteğiyle 270 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi veya 170 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçenekleriyle satılıyor. Modelin elektrikli versiyonu E-3008 ise bireysel müşterilere Allure donanımında ve tüzel müşterilere GT donanımında 300 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 2,89 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
- Peugeot 2008'de, 60 bin lira takas desteğiyle 250 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli, 130 bin liraya ise 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veya GT donanım seviyesinde 50 bin lira, Allure donanım seviyesinde 25 bin lira nakit indirim uygulanıyor.
- Modelin elektrikli versiyonu E-2008 ise Allure donanım seviyesinde 60 bin lira takas desteğiyle 180 bin liraya 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi veya 25 bin lira nakit indirim seçeneğiyle sunuluyor. E-2008'in GT donanımlı versiyonundada çeşitli seçenekler var.
- Peugeot'nun 408 modeli, nisanda Allure donanım seviyesinde 60 bin lira takas desteğiyle 150 bin lira için 12 ay yüzde 0 faizli kredi veya 35 bin lira nakit indirimi seçenekleriyle satışa sunuluyor. GT donanım seviyesinde 30 bin lira nakit indirimi veya tüzel müşterilere 150 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor.
- Peugeot'nun C segmentindeki elektrikli hatchback modeli E-308 ise 40 bin lira nakit indirimi veya 250 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğine alternatif olarak 200 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
- Peugeot'nun SUV modeli 5008'de 100 bin lira takas indirimi veya tüzel müşterilere 270 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi ya da 170 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor.
- Modelin elektrikli versiyonu E-5008, tüzel müşterilere GT donanım seviyesinde, 300 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 2,89 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
- Peugeot'nun yüzde 100 elektrikli modeli E-208 için ise 230 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi veya 180 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçenekleri bulunuyor.