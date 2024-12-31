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Yeni ÖTV istisnası: 5 markanın 10 modeli tercih edilebiliyor

Yerli otomotiv sanayisini destekleme ve cari açıkla mücadele kapsamında son dönemde hayata geçirilen ÖTV istisnası düzenlemelerinin, gelecek dönemde yerli araç pazar payına olumlu yansıması bekleniyor.

31 Aralık 2024 | 16:52
Yeni ÖTV istisnası: 5 markanın 10 modeli tercih edilebiliyor

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile engelli araçlarına uygulanan ÖTV istisnası için yüzde 40 yerlilik şartı getirildi. Bu istisna kapsamında alınan araçlar için elde tutma süresi de 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.

Bakanlık yetkilileri, kararın, yerli sanayiyi destekleme ve cari açıkla mücadele amacıyla alındığını bildirdi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, AA muhabirine, vergi teşvikinin, otomotiv gibi lokomotif bir sektörde yerlileştirmeye katkı vermesinden tüm ülkenin kazançlı çıkacağını söyledi.

Avdagiç, "Bu düzenleme, yerli imalat sanayisi ürünlerinin kullanımına yönelik etkin bir teşvik sistemi için de başlangıç olmalıdır. 'ÖTV muaf araç' uygulamasının yüzde 40 yerli otomobillerle sınırlandırılması katma değer, ihracat ve küresel rekabet gücü olarak ülkemiz insanına geri dönecektir. Yerlilik oranının artması, yüksek teknoloji yatırımlarına ve markalaşmaya da olumlu yansıyacaktır" dedi.

TOGG, TOYATA, HUNDAI, RENAULT, FİAT ALINABİLİYOR
Yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle engelli vatandaşlar, Togg, Toyota, Hyundai, Fiat, Renault olmak üzere 5 farklı markanın 10 modelini tercih edebilecek.

  • Togg
    Halihazırda Türkiye'nin en çok tercih edilen elektrikli araç markası olan Togg'un T10X modeli, yüzde 72'yi aşan yerlilik oranı ve ÖTV muafiyeti ile engelli vatandaşlar tarafından tercih edilebilecek.
  • Toyota
    Geniş ürün yelpazesi, yenilikçi teknoloji gibi dikkati çeken unsurlara sahip olan Toyota, gelecek dönemde de benzinli ve hibrit motor seçeneklerine sahip ÖTV muafiyetine uygun modelleriyle öne çıkacak. Yeni açıklanan yönetmeliklere göre, Toyota'nın Türkiye'de üretilen Corolla Sedan ve Toyota C-HR Hybrid modelleri ÖTV muafiyeti kapsamında engelli vatandaşlarca alınabilecek.
  • Fiat
    Fiat'ın Egea Sedan ve Egea Cross modelleri de yüzde 40 yerlilik oranını karşılıyor. Türkiye'de üretilen bu modeller ÖTV muafiyeti kapsamında engelli vatandaşların kullanabileceği modeller arasında yer alıyor.
  • Renault
    Renault'un Megane ve Clio modelleri de ÖTV muafiyeti kapsamında yüzde 40 yerlilik şartını karşılayarak engelli vatandaşlar için seçenekler arasında bulunuyor.
  • Hyundai
    Hyundai'nin en çok satan modelleri arasında yer alan Bayon, i10 ve i20 modelleri de yüksek yerlilik oranlarıyla engelli vatandaşlar tarafından ÖTV muafiyeti kapsamında şartları karşılayan seçenekler olarak öne çıkıyor.

Söz konusu araçları satın almak isteyen vatandaşların yıl sonu olması dolayısıyla markaların stok durumunu kontrol etmeleri öneriliyor.

2 MİLYON 290 BİN LİRAYA YÜKSELDİ

Resmi Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan tebliğe göre, 2024'te 1 milyon 591 bin 200 lira olan ÖTV istisnası tutarı, 1 Ocak'tan itibaren 2 milyon 290 bin 200 liraya yükseltildi.

Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre, 2024'ün ocak-kasım döneminde otomobil satışlarında yerli araç payı yüzde 30 olarak gerçekleşmişti. Sektör temsilcileri, bu düzenlemeyle otomotiv pazarında yerlilik oranının artmasını bekliyor.

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