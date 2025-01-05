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Memur zammıyla beraber kıdem tazminatı tavan tutarı da belli oldu

Memur ve emeklisine yapılacak yüzde 11,54'lük zam oranının belli olmasıyla evde bakım maaşından 65 yaş aylığına, kıdem tazminatı tavan tutarından engelli aylıklarına kadar birçok kalemde değişiklik yaşanacak.

05 Ocak 2025 | 00:18
Son Güncellenme: 05 Ocak 2025 | 00:30
Memur zammıyla beraber kıdem tazminatı tavan tutarı da belli oldu

2024 yılı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 2025 yılı ilk 6 ay için memur ve memur emeklisinin maaşlarına yansıyacak zam oranı da netleşti. Memur ve memur emeklisinin maaş zammı yüzde 11,54 olarak hesaplandı. Bu oran evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı gibi farklı sosyal destek ödemelerini de etkileyecek.

Engelli aylıkları da yeni zam ile güncellenirken, memur maaş katsayısındaki değişiklikle birlikte kıdem tazminatı tavanı da artacak.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, TRT Haber'de maaş artışlarının etkilediği kalemlere ilişkin değerlendirmesinde, "Memur maaşlarının artışıyla birlikte aylıkları memur gösterge rakamlarına göre belli olan vatandaşlarımız da var. 65 yaş aylığı yaptığımız hesaplamalara göre 4 bin 181 liradan 4 bin 464 liraya çıkacak. Evde bakım maaşı da 9 bin 77 liradan 10 bin 125 liraya yükseldi." diye konuştu.

"Kıdem tazminatı tavan tutarı 46 bin 655 liraya yükseldi"

Zengin, engelli aylıkları ile kıdem tazminatı tavan tutarında da artış yaşanacağını belirterek şunları kaydetti;

Engellilik oranı yüzde 40’la 69 arasında olanların engelli aylıkları 3 bin 338 liradan 3 bin 723 liraya çıktı. Engellilik oranı yüzde 70 ve üzeri olan vatandaşlarımızın da 5 bin 7 lira olan engelli aylıkları 5 bin 584 liraya çıktı. Engelli yakını aylığı da yine 3 bin 338 liradan 3 bin 723 liraya yükseldi.

Kıdem tazminatının tavan tutarı da memur maaş katsayılarına göre belli olduğu için orada da bir artış söz konusu. Kıdem tazminatının tavan tutarı da 41 bin 828 liradan 46 bin 655 liraya yükseldi.

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