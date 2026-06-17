Porsche'den radikal hamle: Satış krizini yapay zeka ve sanal vitesle çözüyorlar

Porsche, elektrikli Taycan modelinde ciddi bir satış krizi yaşıyor. Şirket geçen yıl dünya genelinde yalnızca 16 bin 339 adet Taycan satabildi. Bu performans, araba piyasaya çıktığından beri gördüğü en kötü sene olarak kayıtlara geçti. 2021 yılındaki 41 bin 296 adetlik rekor satışla kıyaslayınca durumun ciddiyeti daha net anlaşılıyor; satışlar yarıdan fazla düşmüş durumda. Fakat Porsche pes etmiyor. Mercedes-AMG GT 4 Door gibi güçlü rakiplerle kapışmaya devam etmek için arabayı 2027 yılı için tamamen yeniledi.
1 Elektrikli arabada vites atmak: E-Shift ne işe yarıyor?
Direksiyonun başına geçtiğinizde gözünüze çarpacak ilk büyük yenilik E-Shift sistemi. Olayı kabaca özetleyelim: Aslında tek bir vitesi bile olmayan bu elektrikli arabaya sanal vites kademeleri eklemişler. Sürücüler direksiyon arkasındaki kolları çekerek sanki 8 ileri manuel veya otomatik bir arabadaymış gibi vites değiştirebiliyor.
Benzer bir çılgınlığı daha önce Hyundai Ioniq 5 N modelinde görmüştük, şimdi ise Mercedes ve Ferrari gibi devler de bu akıma katılıyor. Porsche, vites değiştirme hissini tam anlamıyla yaşatmak için motorun tork üretimini ve hoparlörlerden gelen yapay motor sesini vites geçişlerine senkronize hale getirdi. Bu sistemi en üst paket olan Turbo GT'de standart sunuyorlar, diğer alt modellerde ise opsiyon listesinden parasıyla satın alıyorsunuz.
2 Daha uzun menzil ve akıllı şarj çözümleri
2027 model Taycan, Taycan 4 ve Taycan 4S sürümleri artık fabrikadan doğrudan 105 kilovatsaatlik büyük bataryayla çıkıyor. 320 kilovatlık yüksek şarj hızlarını destekleyen bu yeni bataryanın sağlık durumunu da artık ekrandan anlık takip edebiliyorsunuz. Amerika pazarında satılacak versiyonlarda sağ çamurluğa Tesla'nın standartlaştırdığı NACS şarj portunu koymuşlar, sol çamurlukta ise standart AC girişi duruyor. Arabanın yanında eski tip istasyonlar için bir de CCS adaptörü veriyorlar.
3 Ekranlar hızlandı, arayüz sadeleşti
İç mekandaki multimedya ekranları da tamamen değişti. Porsche Communication Management isimli yeni sistem, eskisinden tam 5 kat daha yüksek işlem gücüne sahip. Yani ekranlar artık takılmadan, anında tepki veriyor. Grafik tasarımlarını tamamen sadeleştirip göz yormayan minimalist simgelere geçiş yapmışlar. Ana ekrana hızlıca ulaşmak istediğiniz widget'ları yerleştirebiliyor, Porsche'nin kendi uygulama mağazasından sisteme yeni uygulamalar yükleyebiliyorsunuz.
4 Sürekli "Hey Porsche" demek bitti
Arabadaki yapay zekalı sesli asistanı da güncellemişler. Artık her cümle öncesinde aktivasyon kelimesini tekrarlamanıza gerek kalmıyor; asistanla tıpkı yan koltuktaki arkadaşınızla konuşur gibi doğal bir diyalog kurabiliyorsunuz. Kablosuz şarj ünitesinin gücünü 25 vat seviyesine çıkarmışlar, bu da telefonları eskisinden yüzde 50 daha hızlı dolduruyor.
Üstelik tüm sistem güncellemeleri artık servise gitmeden, tamamen internet üzerinden kendi kendine yükleniyor. Son olarak, dış tasarım için renk kataloğuna 16 yeni ton ekleyerek toplam seçeneği 153'e fırlatmışlar.