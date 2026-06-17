Porsche'den radikal hamle: Satış krizini yapay zeka ve sanal vitesle çözüyorlar

Direksiyonun başına geçtiğinizde gözünüze çarpacak ilk büyük yenilik E-Shift sistemi. Olayı kabaca özetleyelim: Aslında tek bir vitesi bile olmayan bu elektrikli arabaya sanal vites kademeleri eklemişler. Sürücüler direksiyon arkasındaki kolları çekerek sanki 8 ileri manuel veya otomatik bir arabadaymış gibi vites değiştirebiliyor.

Benzer bir çılgınlığı daha önce Hyundai Ioniq 5 N modelinde görmüştük, şimdi ise Mercedes ve Ferrari gibi devler de bu akıma katılıyor. Porsche, vites değiştirme hissini tam anlamıyla yaşatmak için motorun tork üretimini ve hoparlörlerden gelen yapay motor sesini vites geçişlerine senkronize hale getirdi. Bu sistemi en üst paket olan Turbo GT'de standart sunuyorlar, diğer alt modellerde ise opsiyon listesinden parasıyla satın alıyorsunuz.