OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem: “Türkiye’nin küresel pazardaki rolünü güçlendirmek, OYAK olarak en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Ülkemizin ekonomik kalkınmasını ve dünyanın önde gelen ekonomi merkezleri arasında yer almasını her şeyden çok önemsiyoruz. Bu yaklaşımla, “Renault Uluslararası Oyun Planı 2027” kapsamında, 2023 yılının sonunda açıkladığımız 400 milyon Euro’luk yatırım, Ülkemizde üretilecek 4 yeni modelle Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nın dünyadaki önemli otomobil üretim merkezlerinden biri olması vizyonumuzla attığımız ilk adımdı. Bu yatırımın ilk aşaması olan Renault Duster, yüzde 40’ı aşan yerlilik oranıyla Ülkemizin önemli modelleri arasında yer alıyor. Şimdi ise bu yatırım kapsamında Ülkemizde üretilecek ve dünyada 50’den fazla ülkeye ihraç edilecek olan Renault Boreal, hem otomobil sektörüne hem de Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlayacak. Bu kıymetli ortaklık vesilesiyle hayat bulan Renault Boreal'in Ülkemize ve otomotiv sektörüne hayırlı olmasını dilerim.”

Renault CEO’su Fabrice Cambolive: "Boreal modelimizle birlikte, Renault'nun Uluslararası Oyun Planı bağlamında yeni bir adım atıyoruz. Bu model, beş stratejik merkezimizin katkısıyla uluslararası pazarlara hitap edecek yüksek değerli araçlar sunma arzumuzu yansıtıyor. Boreal, SUV modellerimizle başlattığımız başarı ivmesini devam ettirirken, aynı zamanda taahhütlerimizi yerine getirme ve vizyonumuzu gerçeğe dönüştürme kapasitemizi de yansıtıyor."