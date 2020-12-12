Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW, Aralık ayına özel hazırladığı kampanyasında, tüketicilere çeşitli faiz oranları ve ödeme seçenekleri sunuyor. Yıl sonuna kadar devam edecek kampanya kapsamında, 2 Serisi Gran Coupé ve 216d Active Tourer modellerinde 300 bin TL’ye 12 aya kadar yüzde 0 faiz, X1 ve X2 sDrive16d modellerinde ise 250 bin TL’ye 24 aya kadar yüzde 0.69 faiz seçeneği sunuluyor. Markanın elektrikli modeli i3 (120 Ah) ve i3s’te (120 Ah) ise modellerinde 250 bin TL’ye 24 aya kadar yüzde 0.99 faiz, 3 Serisi’nde 300 bin TL’ye 12 aya kadar yüzde 0 faiz, ve 1 Serisi’nde 200 bin TL’ye 24 aya kadar yüzde 0.69 faiz seçeneği yer alıyor. Verilen bilgiye göre, 2 Serisi Gran Coupe ve X3 modellerinde 15 bin TL, 3 Serisi ve 5 Serisi modellerinde ise 20 bin TL takas desteği bulunuyor.

Citroën, yılın sonu kampanyasında C5 Aircross SUV modelinde 120 bin TL kredi için 30 ay yüzde 0,99 faiz seçeneği sunuyor. Ayrıca nakit alımlarda geçerli 20 bin TL indirim sağlanıyor. Aralık ayına özel C5 Aircross Live 1.2 Puretech 130 EAT8 303 bin TL, C5 Aircross Shine 1.6 Puretech 180 EAT8 ise 383 bin 500 TL, C5 Aircross Shine BlueHDİ 1.5 EAT8 399 bin 500 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Kampanya kapsamında, markanın hafif ticari modeli Berlingo’ya 100 bin TL için 25 ay yüzde 0,99 faiz seçeneği ile veya 60 bin TL için 18 ay yüzde 0 faiz seçeneği ile sahip olmak mümkün. Kredi kullanmak istemeyen müşteriler için 4 bin TL nakit alım indirimi sağlanıyor. C3 Aircross SUV, 2 bin TL nakit alım indirimi veya 60 bin TL için 20 ay yüzde 1.19 faiz seçeneği ile tüm kampanyaya dahil edildi. C3’e de 142 bin TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabileceği açıklandı.

Dacia, en az 10 bin TL peşinat yatıran müşterilerine, tüm Duster versiyonları için fiyat sabitleme sunduğunu açıkladı. Markanın kampanyasında Dokker modeli için de 15.000 TL’ye varan indirim yer alıyor. Duster 165 bin 900 TL, Dokker 114 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Sandero Ambiance 1.0 Sce 75 bg versiyonu 126 bin 400 TL’den başlayan fiyatlarla kampanyaya dahil edilmiş durumda.

Fiat, Aralık ayı boyunca geçerli olan satış kampanyası kapsamında Egea’yı 123 bin 900 TL’lik başlangıç fiyatı ve 50 bin TL için 24 ay vadeli yüzde 1.49 faizli kredi ile satışa sunuyor. 500X SUV veya 500L modelleri ise, Aralık ayına özel ödeme seçenekleri ile kampanyada yer alıyor.

Aralık ayına özel kampanya hazırlayan markalardan Honda’nın Civic Sedan modelinde ay sonuna kadar 60 bin TL’ye kadar kredi kullanımına yüzde 0.49’dan başlayan faiz oranı ile 12 ay taksit imkanı sunuluyor.

Jeep, Compass ve Renegade modellerinde 45 bin TL’ye varan takas indirimi ve 100 bin TL’ye 12 ay yüzde 1.33 faizli kredi seçeneği sunuyor.Aralık ayında Renegade 284 bin 450 TL, Jeep Compass ise 399 bin 950 TL’den başlayan fiyatlar ile bayilerde yeni sahiplerini bekliyor.

Kia’nın kampanyasında, Sportage modeli 100 bin TL’ye 24 ay yüzde 0.89 faiz seçeneği ile satışa sunuluyor.

Rio’da 139 bin 400 TL, Stonic’de 169 bin 900 TL’den başlayan fiyatlar bulunuyor. Her iki modelde de 50 bin TL’ye 18 ay yüzde 0.89 faiz seçeneği bulunuyor.Picanto ve Ceed’in benzinli versiyonu 50 bin TL’ye 18 ay 0,89 faiz seçeneği ile kampanyaya dahil olmuş durumda. XCeed ile hibrit motorlu SUV Niro’da da 100 bin TL’ye 24 ay yüzde 0.89 faizli ödeme seçeneği yer alıyor.Markanın ticari modeli Bongo modeli de 50 bin TL’ye 12 ay boyunca yüzde 0 faiz uygulamasına bu ay da devam ediyor.

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, C-Serisi’nde 360 bin TL krediye bu aya özel 12 ay yüzde 0 faizli kredi sunuyor. A-Serisi sahibi olmak isteyenler için ise 260 bin TL krediye 36 aya kadar yüzde 1,25 faiz oranı uygulanıyor. CLA ve GLA için ise bu aya özel 285 bin TL 36 ay yüzde 1,25 faizli kredi seçeneği mevcut. E-Serisi Sedan sahibi olmak isteyen müşteriler için de 480 bin TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz oranı kampanya dahilinde sunuluyor.

GLC modelinde de 505 bin TL krediye bu aya özel 12 ay yüzde 0 faiz oranı yer alıyor. GLB ise Aralık ayında 335 bin TL, 36 ay yüzde 1,25 faizli kredi imkanı ile satışa sunuluyor. Markanın hafif ticari modellerinden Vito, Mercedes-Benz Kasko tercih edildiği takdirde 200 bin TL kredi için, 24 ay vade ve yüzde 0,99 faiz imkanı ile alınabiliyor. Sprinter modeli de Mercedes-Benz Kasko tercih edildiği takdirde 200 bin TL kredi için, 24 ay vade ve yüzde 0,79 faiz seçeneği ile satın alınabiliyor.

Opel, Aralık ayına özel olarak, tüm Grandland X modellerinde sıfır faiz ile baharda ödeme seçeneği sunuyor. Aralık ayına özel stoklarla sınırlı Grandland X Enjoy Black Edition donanımı ise 317 bin TL’den başlayan fiyatlar ile showroomlarda yerini alıyor. Kasım ayında tanıtılan yeni Insignia ise lansmana özel 100 bin TL kredi için 15 ay, yüzde 0 faiz ile Aralık ayında lansmana özel tanıtım fiyatları ile satışa sunuluyor. Corsa modeli de, Aralık ayında 50 bin TL kredi için 15 ay, yüzde 0.89 faiz seçeneği ve 172 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla alınabiliyor.

Fransız markanın kampanyasında 3008 ve 5008 modelleri lansmana özel 100 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz seçeneği ile satışa sunuluyor. Markanın D-Sedan segmentindeki temsilcisi 508’de 120 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli ödeme seçeneği ile kampanyaya dahil edildi. 308’de geri görüş kamerası, cam tavan ve karartılmış arka camlarla birlikte 229 bin TL’den başlayan fiyatlar ile alınabiliyor. Hafif ticari model Rifter’da da 45 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz seçeneği yer alıyor.

Renault, Aralık ayı boyunca sınırlı sayıdaki yeni Clio modelleri için 20 bin TL’ye varan indirim sunuyor. 15 bin TL peşinat tutarı yatıranlar ise, teslimatı Aralık ayında yapılacak tüm yeni Clio versiyonlarında fiyatı sabitleyebiliyor. Yeni Clio, 152 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Yapılan açıklamaya göre, sınırlı sayıdaki Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg versiyonu da Aralık ayı boyunca perakende satın alımda geçerli 190 bin 900 TL’den başlayan fiyatlar ile kampanyaya dahil olmuş durumda. Renault’nun C-SUV segmentindeki temsilcisi Kadjar’da ise 25 bin TL’ye varan indirim yar alıyor.

Seat Ateca 1.5 TSI 150 HP DSG Xperience ve FR versiyonu Aralık ayına özel 14 bin TL’lik indirimle 355 bin TL’den başlayan tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatla satışa sunuluyor. Fiyat indirimine ek olarak tüm Ateca modellerinde 100 bin TL için, 12 ay vadede, yüzde 0 faiz oranı ile özel taşıt kredisi imkanı bulunuyor. Ibiza modelinin yeni 1.0 lt Evo 80 HP Style versiyonu ise 8 bin 500 TL indirimle, 161 bin 500 TL’den başlayan tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatlarla alınabiliyor.