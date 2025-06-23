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Sürekli uyuyor zannetti: Son teknoloji araç Çinli sürücüyü çıldırttı!

Çin'de Xiaomi'nin aracını kullanan bir sürücü, göz yapısı nedeniyle aracın kendisini "uykulu zannettiğini" söyledi.

23 Haziran 2025 | 09:49
Sürekli uyuyor zannetti: Son teknoloji araç Çinli sürücüyü çıldırttı!

Çin'de bir Xiaomi SU7 Max sürücüsü, aracının yorgunluk algılama sisteminin kendisini sürekli olarak "uykulu" sanması nedeniyle ilginç bir sorunla karşılaştı. Zhejiang eyaletinde yaşayan Li adlı sürücü, yolculukları sırasında aracından sık sık "Lütfen sürüşe odaklanın" şeklinde sesli uyarılar ve ekranda benzer mesajlar aldığını belirtti.

Li, sorunun kaynağını deneme yanılma yoluyla keşfettiğini söyledi: Gözlerini normal açtığında uyarılar devam ederken, gözlerini iyice açtığında uyarıların kesildiğini fark etti. Li, bunun nedenini "Gözlerim o kadar küçük ki, sistem beni uyukluyor sanıyor" şeklinde açıkladı. Kısa bir sürüşte 20 kez uyarı aldığını belirten Li, bu durumun dikkat dağıtıcı ve sinir bozucu olduğunu ifade etti.

Benzer Sorunlar Diğer Markalarda da Yaşanıyor

Li'nin paylaşımı Çin sosyal medyasında hızla yayıldı ve birçok kullanıcı benzer sorunlar yaşadığını dile getirdi. Özellikle Lynk & Co ve Deepal gibi diğer Çinli otomobil markalarında da küçük göz yapısının sürücü yorgunluğu olarak algılandığına dair yorumlar yapıldı. Bazı Xiaomi SU7 sahipleri de bu sorunu doğrudan üreticiye bildirdiklerini belirtti.

Xiaomi'den Açıklama Geldi

Olayın sosyal medyada geniş yankı bulmasının ardından Xiaomi bir açıklama yaptı. Şirket, aracın direksiyonuna entegre kamerayla çalışan **"yorgunluk algılama sistemi"**nin aktif olduğunu doğruladı. Bu sistem, sürücünün uykulu veya dikkatinin dağıldığını düşündüğünde hem sesli hem de görsel uyarılar veriyor. Sürücü bu uyarılara yanıt vermezse araç otomatik olarak yavaşlıyor ve gerektiğinde tamamen durabiliyor.

Xiaomi, bu özelliğin araç ayarlarından kapatılabileceğini ancak güvenlik nedeniyle kapatılmasının önerilmediğini de ekledi.

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Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (23 Haziran)
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Yarın temettü dağıtacak 2 şirket var
Bu hafta temettü dağıtacak 7 şirket
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Trabzonspor yeni transferi KAP'a bildirdi
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