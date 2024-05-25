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Tesla 3 ve Xiaomi SU7’nin Çin'deki rakibi böyle görünüyor

Bir süredir Türkiye’de dönebileceği konuşulan Çinli Geely’nin E8’i ülkede Tesla 3 ve Xiaomi SU7’nin rakibi… Auto Show ekibi aracı Çin’de inceledi. Peki, model Türkiye’ye gelirse fiyat skalası nasıl olur?

25 Mayıs 2024 | 13:29
Son Güncellenme: 25 Mayıs 2024 | 13:33
Tesla 3 ve Xiaomi SU7’nin Çin'deki rakibi böyle görünüyor

Çinli otomobil devlerinden Geely bir süredir Türkiye’yi dönüş ihtimalini değerlendiriyor. Auto Show dergisi ekibi ise Geely’nin Tesla 3 modeline rakip olarak çıkarttığı elektrikli spor sedan E8’i, Çin’de kapalı pistte denedi. İşte Auto Show Yayın Yönetmeni Hırant Kasapoğlu’nun araçla ilgili yorumları:

1 GEELY E8

GEELY E8 Geely’nin lüks sportif elektrikli sedanı E8, tek motor ve çift motor (4x4) seçeneklerine sahip. Tek motorda 272 HP (200 kW), çift motorda 646 HP güç sunuyor. Pist sürüşünde çift motorlu ve 4x4 çekiş sistemli versiyonu denedik ve hızlanma denedik. E8’in 0-100 km/s hızlanması 3,5 sn.

2 Tesla Model 3’e rakip

Tesla Model 3’e rakip Geely’nin, Zeekr, Volvo, Polestar gibi elektrikli markalarında da yer alan SEA platformu üzerinde yükselen E8, iç mekanda Galaxy akıllı kokpit tasarımına ve tıpkı Togg T10X’teki gibi, 48 inç’lik yatay, tek parça bütünleşik bir ekrana sahip.

3 Menzil

Menzil 5010 mm’lik toplam uzunluk ve 2.925 mm’lik dingil açıklığı çok geniş bir iç mekana imkan tanıyor. “Aerodinamik estetikte sınıf ustası” sloganıyla tanımlanan basık ve uzun, yayvan profil, düşük sürtünme katsayısına ve uzun menzile imkan tanıyor.Tek motorlu versiyonda elektrikli menzil 665 km’ye kadar ulaşıyor.

4 Türkiye’ye gelirse bile fiyatı yüksek kalır

Türkiye’ye gelirse bile fiyatı yüksek kalır Tek motorlu versiyonda bile yüzde 10’luk ÖTV için gerekli olan 160 kW güç limitinin üzerinde kalan Geely E8, buna ilave olarak, Çin’den gelecek araçlara uygulanan ek gümrük vergisinden de etkilenecek. Bu nedenle Türkiye pazarına gelse bile Geely’nin bu modelinin fiyatı oldukça yüksek kalacaktır.

5 Boyutlar

Boyutlar Boyutlar (UxGxY): 5010 mm x 1920 mm x 1465 mm

6 Dingil açıklığı

Dingil açıklığı 2925 mm

7 Güç paketleri

Güç paketleri Tek motorlu versiyon: 292 HP (200 kW) ve 343 Nm tork, menzil 665 km

8 Çift motorlu versiyon

Çift motorlu versiyon 646 HP (475 kW) ve 710 Nm tork, menzil 620 km

9 GEELY E8

GEELY E8
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