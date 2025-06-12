Tesla Model Y ne zaman satışa sunulacak: Envanter tarihi ve saati duyuruldu

Yenilenen 2025 Tesla Model Y, tasarım değişiklikleri ve geliştirilmiş aerodinamik özelliklerle dikkat çekiyor. Aracın hava sürtünme katsayısı (Cd) 0.23'ten 0.22'ye düşürülerek verimlilik artırıldı. Bu iyileşme, yeni LED ışık imzası ve bölünmüş far tasarımı sayesinde mümkün oldu.
1 Tesla Envanter Takvimi
İşte Tesla'nın yeni envanter giriş tarihleri ve saatleri:
11 Haziran — Saat 18:30
18 Haziran — Saat 18:30
2 Temmuz — Saat 18:30
3 Temmuz — Saat 18:30
İç mekanda ise yolcuları daha lüks bir deneyim bekliyor. Malzeme kalitesi önemli ölçüde yükseltilirken, ambiyans aydınlatma, ön koltuk havalandırma, elektrikli katlanabilir arka koltuklar ve 8 inçlik arka ekran gibi yeni donanımlar eklendi. Bağlantı sistemleri de daha hızlı ve geniş menzilli dijital anahtar özelliği ile güncellendi. Ayrıca, bagaj kapağı artık eller serbest şekilde açılabiliyor, bu da günlük kullanımı daha pratik hale getiriyor.
3 Model Y'nin teknik özellikleri
Tesla Model Y'nin ses sistemi de elden geçirildi; yeni hoparlör tasarımıyla birlikte, bazı versiyonlarda hoparlör sayısı optimize edildi. Örneğin, çift motorlu Uzun Menzil versiyonunda 15 hoparlör ve 1 subwoofer bulunuyor.
Sürüş konforu ve sessizlik, yenilenen süspansiyon sistemi ve ikinci nesil gürültü engelleme sistemi sayesinde artırıldı. Araçtaki kamera sayısı da güvenliği artırmak amacıyla 8'e çıkarıldı.
Makyajlı Standart Range versiyonu, aerodinamik iyileştirmeler ve 62,5 kWsa kapasiteli CATL imzalı LFP batarya ile 500 km menzil sunuyor. Bu versiyon, 220 kW'lık motoruyla 0'dan 100 km/s hıza 5,9 saniyede ulaşıyor ve maksimum 201 km/s hıza çıkabiliyor.
Long Range seçenekleri ise LG tarafından üretilen 78.4 kWsa kapasiteli NMC bataryaya sahip. Tek motorlu versiyonda WLTP menzili 600 kilometreden 622 kilometreye yükselirken, çift motorlu seçenekte 19 inçlik jantlarla 586 kilometreye kadar sürüş menzili vadediliyor.
Şarj konusunda ise Model Y'deki LFP batarya 175 kW'a kadar, NMC batarya ise 250 kW'a kadar DC hızlı şarj desteği sunuyor.