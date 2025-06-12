Tesla Model Y ne zaman satışa sunulacak: Envanter tarihi ve saati duyuruldu

İç mekanda ise yolcuları daha lüks bir deneyim bekliyor. Malzeme kalitesi önemli ölçüde yükseltilirken, ambiyans aydınlatma, ön koltuk havalandırma, elektrikli katlanabilir arka koltuklar ve 8 inçlik arka ekran gibi yeni donanımlar eklendi. Bağlantı sistemleri de daha hızlı ve geniş menzilli dijital anahtar özelliği ile güncellendi. Ayrıca, bagaj kapağı artık eller serbest şekilde açılabiliyor, bu da günlük kullanımı daha pratik hale getiriyor.