ARA
DOLAR
39,29
0,31%
DOLAR
EURO
45,41
0,91%
EURO
GRAM ALTIN
4229,29
0,11%
GRAM ALTIN
BIST 100
9632,02
-0,56%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Tesla Model Y ne zaman satışa sunulacak: Envanter tarihi ve saati duyuruldu

Tesla, yeni envanter listeleme tarihlerini duyurdu ve heyecanla beklenen 2025 Tesla Model Y'nin satışları önümüzdeki aylarda devam edecek. Geçtiğimiz ay yüzde 10'luk Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) dilimiyle tüketicilerle buluşan Tesla, şimdi hem kısa menzilli hem de uzun menzilli Model Y versiyonlarını yeni envanter döneminde satışa sunmaya hazırlanıyor.

12 Haziran 2025 | 09:55
Son Güncellenme: 12 Haziran 2025 | 10:01
Tesla Model Y ne zaman satışa sunulacak: Envanter tarihi ve saati duyuruldu

Yenilenen 2025 Tesla Model Y, tasarım değişiklikleri ve geliştirilmiş aerodinamik özelliklerle dikkat çekiyor. Aracın hava sürtünme katsayısı (Cd) 0.23'ten 0.22'ye düşürülerek verimlilik artırıldı. Bu iyileşme, yeni LED ışık imzası ve bölünmüş far tasarımı sayesinde mümkün oldu.

1 Tesla Envanter Takvimi

Tesla Envanter Takvimi

İşte Tesla'nın yeni envanter giriş tarihleri ve saatleri:

11 Haziran — Saat 18:30
18 Haziran — Saat 18:30
2 Temmuz — Saat 18:30
3 Temmuz — Saat 18:30

İç mekanda ise yolcuları daha lüks bir deneyim bekliyor. Malzeme kalitesi önemli ölçüde yükseltilirken, ambiyans aydınlatma, ön koltuk havalandırma, elektrikli katlanabilir arka koltuklar ve 8 inçlik arka ekran gibi yeni donanımlar eklendi. Bağlantı sistemleri de daha hızlı ve geniş menzilli dijital anahtar özelliği ile güncellendi. Ayrıca, bagaj kapağı artık eller serbest şekilde açılabiliyor, bu da günlük kullanımı daha pratik hale getiriyor.

3 Model Y'nin teknik özellikleri

Model Y'nin teknik özellikleri

Tesla Model Y'nin ses sistemi de elden geçirildi; yeni hoparlör tasarımıyla birlikte, bazı versiyonlarda hoparlör sayısı optimize edildi. Örneğin, çift motorlu Uzun Menzil versiyonunda 15 hoparlör ve 1 subwoofer bulunuyor.

Sürüş konforu ve sessizlik, yenilenen süspansiyon sistemi ve ikinci nesil gürültü engelleme sistemi sayesinde artırıldı. Araçtaki kamera sayısı da güvenliği artırmak amacıyla 8'e çıkarıldı.

Makyajlı Standart Range versiyonu, aerodinamik iyileştirmeler ve 62,5 kWsa kapasiteli CATL imzalı LFP batarya ile 500 km menzil sunuyor. Bu versiyon, 220 kW'lık motoruyla 0'dan 100 km/s hıza 5,9 saniyede ulaşıyor ve maksimum 201 km/s hıza çıkabiliyor.

Long Range seçenekleri ise LG tarafından üretilen 78.4 kWsa kapasiteli NMC bataryaya sahip. Tek motorlu versiyonda WLTP menzili 600 kilometreden 622 kilometreye yükselirken, çift motorlu seçenekte 19 inçlik jantlarla 586 kilometreye kadar sürüş menzili vadediliyor.

Şarj konusunda ise Model Y'deki LFP batarya 175 kW'a kadar, NMC batarya ise 250 kW'a kadar DC hızlı şarj desteği sunuyor.
0
  • ALTIN GRAM - TL 4229,29 0,11%
  • ALTIN ONS 3347,96 -0,21%
  • BIST 100 9632,02 -0,56%
  • DOLAR/JAPON YENI 143,883 -0,469%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36666 -0,04352%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 79,76 0,5772%
  • DOLAR/TURK LIRASI 39,2913 0,3077%
  • EURO/DOLAR 1,1526 0,3356%
  • EURO/TURK LIRASI 45,4089 0,9129%
  • STERLIN/DOLAR 1,35426 -0,03359%
Borsa Haberleri
Bugün temettü dağıtacak 2 şirket var
Bu ay temettü vermesi kesinleşmiş 24 şirket
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 4 şirket
Tarih kesinleşti, bugün temettü dağıtacak: 5,26 TL
Galatasaray KAP'a bildirmişti, İstanbul'a geldi
THY, Mayıs 2025 rakamlarını açıkladı
Erdemir Ereğli'den 'rezerv' açıklaması var
Portföyde ‘çoklu varlık dağılımı’ önem kazanıyor
Borsada işlem gören şirket duyurdu: Konkordato için 3 ay ek süre verildi
Mavi Giyim'den geri alım kararı
Coca-Cola'dan soruşturma açıklaması
Bugün kar payı avansı dağıtacak 1 şirket var
İlk çeyrekte bilançosuyla öne çıkan 28 şirket
10 Haziran borsada gün sonu rakamları
Borsa İstanbul'dan 3 hissede tedbir kararı (10 Haziran)
GERİ
İLERİ
Bugün temettü dağıtacak 2 şirket var
Bu ay temettü vermesi kesinleşmiş 24 şirket
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 4 şirket
Tarih kesinleşti, bugün temettü dağıtacak: 5,26 TL
Galatasaray KAP'a bildirmişti, İstanbul'a geldi
THY, Mayıs 2025 rakamlarını açıkladı
Erdemir Ereğli'den 'rezerv' açıklaması var
Portföyde ‘çoklu varlık dağılımı’ önem kazanıyor
Borsada işlem gören şirket duyurdu: Konkordato için 3 ay ek süre verildi
Mavi Giyim'den geri alım kararı
Coca-Cola'dan soruşturma açıklaması
Bugün kar payı avansı dağıtacak 1 şirket var
İlk çeyrekte bilançosuyla öne çıkan 28 şirket
10 Haziran borsada gün sonu rakamları
Borsa İstanbul'dan 3 hissede tedbir kararı (10 Haziran)
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL