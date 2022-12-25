Dünya genelinde en çok bilinen elektrikli otomobil markası olan Tesla da Türkiye'ye açılıyor. Türkiye atağını kurduğu süper hızlı şarj istasyonlarıyla başlatan Tesla, şimdi de Türkiye merkezi için eleman alım ilanı verdi. Şirketin resmi internet sitesindeki bilgilere göre, ilk servis merkezi İstanbul Beşiktaş'ta açılacak.

HANGİ POZİSYONLAR İÇİN İŞ İLANI VAR?

Buradaki merkeze "mobil servis teknisyenleri, otomotiv mekanikerleri/teknisyenleri, servis danışmanı, parça danışmanı, otomotiv süpervizörü, Tesla danışmanı ve supercharger (süper şarj) iş geliştirme lideri" pozisyonlarında personel aranıyor.

Konuya yakın kaynaklar, İstanbul'daki servise ilişkin resmi duyurunun 2023 yılının başlarında yapılacağını belirtiyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NE?

Tesla'nın sitesinde İstanbul Beşiktaş için aranan iş ilanları ve başvuru şartları şöyle