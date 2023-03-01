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Tofaş, Stellantis Otomotiv'in paylarını alıyor: Anlaşma ne anlama geliyor?

Koç Holding ve Stellantis N.V. müşterilere ve iş ortaklarına sınıfının en iyisi ürün ve hizmetlerin verimli bir şekilde sunulması, Türkiye'deki operasyon potansiyelinin artırılması amacıyla mevcut Tofaş ortak girişimlerini daha da genişletme ve büyütmeyi hedeflediklerini açıkladı.

01 Mart 2023 | 22:20
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Tofaş, Stellantis Otomotiv'in paylarını alıyor: Anlaşma ne anlama geliyor?

Koç Holding'den yapılan açıklamaya göre, bugün imzalanan yeni stratejik anlaşma ile Tofaş, Stellantis Türkiye dağıtım şirketi Stellantis Otomotiv Pazarlama AŞ'nin sermayesinin tamamını satın alıyor. Sonuç olarak, Türkiye'de dağıtıma sunulan tüm Stellantis markaları - Alfa Romeo, Fiat, Citroen, DS Automobiles, Jeep®, Maserati, Opel ve Peugeot - Tofaş tarafından dağıtılacak.

Açıklamada şu bilgiler veriliyor:

Türkiye'deki tüm faaliyetlerin iki güçlü hissedarın desteğiyle tek bir çatı altında toplanması, dünya çapında ticari faaliyetlerde, üretimde ve Ar-Ge'de benzeri görülmemiş sinerjilere izin verirken, Türk tüketicisine daha geniş ve verimli ürün ve hizmetler sunmanın da yolunu açacak.. Tofaş'ın potansiyelini daha da ileriye taşımak için yeni iş fırsatları da ufukta beliriyor.

KOÇ HOLDİNG CEO'SU LEVENT ÇAKIROĞLU NELER SÖYLEDİ?

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinin yaralarını sarmayı sürdürdüklerini belirterek, "Bu zor dönemin atlatılmasında ülkemize yapılacak yatırımların büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Bu stratejik yatırım, üretim hacmi, ihracat performansı ve ar-ge yetkinlikleri ile şirketimiz Tofaş’ı otomotiv sektöründe çok daha önemli bir noktaya taşıyor. Türkiye otomotiv sektöründe lider konumundaki Tofaş, bu yeni yatırım ile hedeflerini büyütüyor ve iddiasını güçlendiriyor. Böyle zor bir süreçte gerçekleşen bu umut verici anlaşma topluluğumuzun ve ortağımızın ülkemize olan inancını da bir kez daha teyit ediyor. Ortaya çıkacak katma değer ile ülkemizin otomotivdeki rekabet gücünün artmasına hizmet etmeyi sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

STELLANTİS CEO'SU TAVARES NELER SÖYLEDİ?

Stellantis CEO'su Carlos Tavares de Türkiye, Orta Doğu ve Afrika'da lider bir pazar payına ulaşmaya çalışırken, uzun vadeli stratejik planları olan Dare Forward 2030'da kritik bir rol oynadığını vurgulayarak, “Koç ile ortaklığımızı derinleştirmek sinerji yaratacak, değeri artıracak ve tüm segmentlerdeki Stellantis markaları için pazar potansiyelini büyütecektir. Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşlarından biri olan Tofaş ortak girişimimiz, önemli üretim ve Ar-Ge merkezlerimizden biridir. Türkiye'nin karşı karşıya olduğu mevcut acı verici süreçte, sürdürülebilir bir geleceği umutla ve dayanıklıkla yeniden inşa etme kapasitesini dünyaya gösteren bir ülkede liderlik rolümüzü 50 yılı aşkın geçmişimizin ötesine taşıyacağı için bu anlaşma üzerinde çalışan ekiplere en içten teşekkürlerimi sunuyorum.” açıklamasında bulundu.

Açıklamada, anlaşma ile ilgili şu bilgilere de yer verildi:

  • "Stellantis, 2025 yılı başından itibaren üretime başlama hedefiyle 5 marka için planlanan hem orta boy hafif ticari araç hem de binek otomobil versiyonlarında 'K0' modelinin üretimini Tofaş'a tahsis edecek. 
     
  • Mevcut Doblo üretiminin, Temmuz 2023'te 'K0' modelinin üretim bantlarında çalışmalar başlayıncaya kadar devam etmesi planlanıyor. 
     
  • Mevcut Fiat Egea Tipo projesi 2025 yılı sonuna kadar uzatılmıştır. 
     
  • İlgili rekabet otoritelerinin onayı da dahil olmak üzere gerekli düzenleyici onaylara tabi olacak işlemin 2023 yılının ikinci yarısında tamamlanması beklenmektedir."
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