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  • TOGG T10X fiyat listesi | TOGG Nisan 2025 kredi kampanyası, 12 / 48 ay ödeme tablosu ve güncel fiyat listesi

TOGG T10X fiyat listesi | TOGG Nisan 2025 kredi kampanyası, 12 / 48 ay ödeme tablosu ve güncel fiyat listesi

Türkiye'nin yerli elektrikli otomobil üreticisi TOGG, araç sahibi olmak isteyen tüketicilere yönelik çeşitli finansman kampanyaları sunuyor. Bu kampanyalar, elektrikli araç pazarında rekabeti artırmayı ve TOGG'un satışlarını desteklemeyi amaçlıyor. Peki TOGG Nisan 2025 kredi kampanyasında hangi koşullar var? 12 / 48 ay ödeme tablosu ve güncel fiyat listesi

12 Nisan 2025 | 11:50
Son Güncellenme: 12 Nisan 2025 | 13:06
TOGG T10X fiyat listesi | TOGG Nisan 2025 kredi kampanyası, 12 / 48 ay ödeme tablosu ve güncel fiyat listesi

T10X Versiyonlar

V1 RWD Standart Menzil

V1 RWD Uzun Menzil

V2 RWD Uzun Menzil

Teslim Fiyatları

1.440.000 ₺

1.680.000 ₺

1.830.000 ₺

Opsiyonlar Versiyon

Opsiyon Fiyatları

19 İnç Jantlar

V1

30.000 ₺

Teknoloji ve Konfor Paketi

V1

35.000 ₺

Kış Paketi

V2

20.000 ₺

Akıllı Destek Paketi

V2

20.000 ₺

22 kW AC Şarj Kapasitesi

V1, V2

30.000 ₺

Panoramik Cam Tavan

V1, V2

50.000 ₺

Meridian Premium Ses Sistemi

V2

50.000 ₺

 

1 Sınırlı sayıda T10X bireysel kullanıcılara özel %0 faiz

Sınırlı sayıda T10X bireysel kullanıcılara özel %0 faiz 1.000.000 TL 48 ay %2.80 faizli kredi ve diğer finansman koşulları

2 Bireysel Kullanıcı ödeme tablosu

Bireysel Kullanıcı ödeme tablosu T10X V2 500.000 TL 12 ay 0,00% 41.667 TL T10X V2 500.000 TL 48 ay 2,35% 19.990 TL T10X V2 1.000.000 TL 12 ay 2,15% 99.237 TL T10X V2 1.000.000 TL 48 ay 2,80% 44.377 TL

3 Kurumsal Kullanıcılarımıza 1.500.000 TL Finansman

Kurumsal Kullanıcılarımıza 1.500.000 TL Finansman 1.500.000 TL 48 ay %2,99 faizli kredi ve diğer finansman koşulları

4 TOGG Kurumsal ödeme tablosu

TOGG Kurumsal ödeme tablosu T10X V2 500.000 TL 12 ay 0,00% 41.667 TL T10X V2 500.000 TL 48 ay 2,15% 17.167 TL T10X V2 1.200.000 TL 12 ay 2,59% 118.545 TL T10X V2 1.200.000 TL 48 ay 2,90% 47.889 TL T10X V2 1.500.000 TL 12 ay 2,88% 150.909 TL T10X V2 1.500.000 TL 48 ay 2,99% 60.904 TL

5 İLK ARABAM YERLİ OTOMOBİL (AİLE KAMPANYASI) SON DURUM

İLK ARABAM YERLİ OTOMOBİL (AİLE KAMPANYASI) SON DURUM Türkiye, yerli otomotiv sanayisini güçlendirme ve vatandaşların otomobile erişimini kolaylaştırma hedefiyle önemli bir adım atıyor. "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı", 3 ve daha fazla çocuğu olan ailelere yönelik özel destekler sunarak hem yerli üretimi teşvik etmeyi hem de ailelerin ekonomik yükünü hafifletmeyi amaçlıyor. Programın Temel Hedefleri Yerli Otomobil Üretimini Teşvik: Program, yerli üretim otomobillere olan talebi artırarak sektörün büyümesine katkı sağlamayı hedefliyor. Ailelerin Ekonomik Yükünü Hafifletme: Yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetleri altında ezilen ailelere, otomobil sahibi olma konusunda finansal destek sunulacak. Otomobile Erişimi Kolaylaştırma: Özel ödeme planları ve finansal katkılarla, ailelerin yerli otomobil sahibi olmaları kolaylaştırılacak. Otomotiv Sanayisinin Rekabet Gücünü Artırma: Yerli üretimin yaygınlaşması, Türkiye'nin otomotiv sanayisinin küresel rekabette daha güçlü bir konuma gelmesine yardımcı olacak. Finansal Katkılar ve Ödeme Planları Program kapsamında, yerli üretim otomobillerin daha ulaşılabilir olmasını sağlamak amacıyla, söz konusu ailelere finansal katkılar ve özel ödeme planları sunulacak. Bu desteklerin detayları henüz netleşmemiş olmakla birlikte, düşük faizli kredi imkanları, uzun vadeli ödeme seçenekleri ve özel indirimler gibi unsurları içerebileceği öngörülüyor. Piyasa Etkileri ve Beklentiler Programın, yerli otomobil satışlarını artırması ve sektörde canlılık yaratması bekleniyor. Ayrıca, ailelerin yerli otomobilleri tercih etmesiyle, Türkiye'nin otomotiv sektörüne olan katkısının artacağı öngörülüyor. Ancak, programın başarısı, sunulacak finansal desteklerin miktarı, ödeme koşullarının esnekliği ve yerli otomobil fiyatlarının rekabetçiliği gibi faktörlere bağlı olacak. ÜÇ VEYA DAHA FAZLA ÇOCUKLU AİLELERE YÖNELİK Bu kapsamda, otomobile erişimi kolaylaştırmak üzere 3 veya daha fazla çocuklu ailelere yönelik bir araç alım desteği hazırlanıyor. Programla özellikle düşük gelir gruplarının satın alma gücüne uyumlu uzun vadeli finansman imkanı sağlanması planlanıyor.
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İLERİ
BİM, Emlak Konut, Ereğli, Ford... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
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Gelecek hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 4 şirket
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Borsada dün temettü açıklayan 7 şirket
Borsada cuma günü temettü dağıtacak 1 hisse var
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10 Nisan borsada gün sonu rakamları
Ege Profil temettü kararını duyurdu
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