T10X Versiyonlar V1 RWD Standart Menzil V1 RWD Uzun Menzil V2 RWD Uzun Menzil Teslim Fiyatları 1.440.000 ₺ 1.680.000 ₺ 1.830.000 ₺ Opsiyonlar Versiyon Opsiyon Fiyatları 19 İnç Jantlar V1 30.000 ₺ Teknoloji ve Konfor Paketi V1 35.000 ₺ Kış Paketi V2 20.000 ₺ Akıllı Destek Paketi V2 20.000 ₺ 22 kW AC Şarj Kapasitesi V1, V2 30.000 ₺ Panoramik Cam Tavan V1, V2 50.000 ₺ Meridian Premium Ses Sistemi V2 50.000 ₺

1 Sınırlı sayıda T10X bireysel kullanıcılara özel %0 faiz 1.000.000 TL 48 ay %2.80 faizli kredi ve diğer finansman koşulları

2 Bireysel Kullanıcı ödeme tablosu T10X V2 500.000 TL 12 ay 0,00% 41.667 TL T10X V2 500.000 TL 48 ay 2,35% 19.990 TL T10X V2 1.000.000 TL 12 ay 2,15% 99.237 TL T10X V2 1.000.000 TL 48 ay 2,80% 44.377 TL

3 Kurumsal Kullanıcılarımıza 1.500.000 TL Finansman 1.500.000 TL 48 ay %2,99 faizli kredi ve diğer finansman koşulları

4 TOGG Kurumsal ödeme tablosu T10X V2 500.000 TL 12 ay 0,00% 41.667 TL T10X V2 500.000 TL 48 ay 2,15% 17.167 TL T10X V2 1.200.000 TL 12 ay 2,59% 118.545 TL T10X V2 1.200.000 TL 48 ay 2,90% 47.889 TL T10X V2 1.500.000 TL 12 ay 2,88% 150.909 TL T10X V2 1.500.000 TL 48 ay 2,99% 60.904 TL