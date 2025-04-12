T10X Versiyonlar
V1 RWD Standart Menzil
V1 RWD Uzun Menzil
V2 RWD Uzun Menzil
Teslim Fiyatları
1.440.000 ₺
1.680.000 ₺
1.830.000 ₺
Opsiyonlar Versiyon
Opsiyon Fiyatları
19 İnç Jantlar
V1
30.000 ₺
Teknoloji ve Konfor Paketi
V1
35.000 ₺
Kış Paketi
V2
20.000 ₺
Akıllı Destek Paketi
V2
20.000 ₺
22 kW AC Şarj Kapasitesi
V1, V2
30.000 ₺
Panoramik Cam Tavan
V1, V2
50.000 ₺
Meridian Premium Ses Sistemi
V2
50.000 ₺
1 Sınırlı sayıda T10X bireysel kullanıcılara özel %0 faiz
1.000.000 TL 48 ay %2.80 faizli kredi ve diğer finansman koşulları
2 Bireysel Kullanıcı ödeme tablosu
T10X V2
500.000 TL
12 ay
0,00%
41.667 TL
T10X V2
500.000 TL
48 ay
2,35%
19.990 TL
T10X V2
1.000.000 TL
12 ay
2,15%
99.237 TL
T10X V2
1.000.000 TL
48 ay
2,80%
44.377 TL
3 Kurumsal Kullanıcılarımıza 1.500.000 TL Finansman
1.500.000 TL 48 ay %2,99 faizli kredi ve diğer finansman koşulları
4 TOGG Kurumsal ödeme tablosu
T10X V2
500.000 TL
12 ay
0,00%
41.667 TL
T10X V2
500.000 TL
48 ay
2,15%
17.167 TL
T10X V2
1.200.000 TL
12 ay
2,59%
118.545 TL
T10X V2
1.200.000 TL
48 ay
2,90%
47.889 TL
T10X V2
1.500.000 TL
12 ay
2,88%
150.909 TL
T10X V2
1.500.000 TL
48 ay
2,99%
60.904 TL
5 İLK ARABAM YERLİ OTOMOBİL (AİLE KAMPANYASI) SON DURUM
Türkiye, yerli otomotiv sanayisini güçlendirme ve vatandaşların otomobile erişimini kolaylaştırma hedefiyle önemli bir adım atıyor. "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı", 3 ve daha fazla çocuğu olan ailelere yönelik özel destekler sunarak hem yerli üretimi teşvik etmeyi hem de ailelerin ekonomik yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.
Programın Temel Hedefleri
Yerli Otomobil Üretimini Teşvik: Program, yerli üretim otomobillere olan talebi artırarak sektörün büyümesine katkı sağlamayı hedefliyor.
Ailelerin Ekonomik Yükünü Hafifletme: Yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetleri altında ezilen ailelere, otomobil sahibi olma konusunda finansal destek sunulacak.
Otomobile Erişimi Kolaylaştırma: Özel ödeme planları ve finansal katkılarla, ailelerin yerli otomobil sahibi olmaları kolaylaştırılacak.
Otomotiv Sanayisinin Rekabet Gücünü Artırma: Yerli üretimin yaygınlaşması, Türkiye'nin otomotiv sanayisinin küresel rekabette daha güçlü bir konuma gelmesine yardımcı olacak.
Finansal Katkılar ve Ödeme Planları
Program kapsamında, yerli üretim otomobillerin daha ulaşılabilir olmasını sağlamak amacıyla, söz konusu ailelere finansal katkılar ve özel ödeme planları sunulacak. Bu desteklerin detayları henüz netleşmemiş olmakla birlikte, düşük faizli kredi imkanları, uzun vadeli ödeme seçenekleri ve özel indirimler gibi unsurları içerebileceği öngörülüyor.
Piyasa Etkileri ve Beklentiler
Programın, yerli otomobil satışlarını artırması ve sektörde canlılık yaratması bekleniyor. Ayrıca, ailelerin yerli otomobilleri tercih etmesiyle, Türkiye'nin otomotiv sektörüne olan katkısının artacağı öngörülüyor. Ancak, programın başarısı, sunulacak finansal desteklerin miktarı, ödeme koşullarının esnekliği ve yerli otomobil fiyatlarının rekabetçiliği gibi faktörlere bağlı olacak.
ÜÇ VEYA DAHA FAZLA ÇOCUKLU AİLELERE YÖNELİK
Bu kapsamda, otomobile erişimi kolaylaştırmak üzere 3 veya daha fazla çocuklu ailelere yönelik bir araç alım desteği hazırlanıyor.
Programla özellikle düşük gelir gruplarının satın alma gücüne uyumlu uzun vadeli finansman imkanı sağlanması planlanıyor.