Toyota, Yeni Land Cruiser Prado modelinin örtüsünü kaldırdı ve yeni modelini 2024'ün ikinci çeyreğinden itibaren Türkiye'de müşterilerine sunmayı planlıyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre 72 yıl önce 1 Ağustos 1951'de 'Toyota BJ' olarak doğan Land Cruiser, Fuji Dağı 6. İstasyonuna kadar tırmanmasıyla dikkat çekmişti. Toyota, Land Cruiser'ı tasarımında yolcuların en zorlu şartları aşmasını hedefledi. Land Cruiser, 170'in üzerinde ülke ve bölgede, şimdiye kadar 11.3 milyonu aşkın satış adedine ulaştı.



1 'KÖKLERİNE DÖNÜŞ' Yeni Land Cruiser'da 'köklerine dönüş' tasarım dili hedeflenmiş. Keskinleştirilmiş ön arka köşe hatları ve daraltılmış alt gövdesiyle birlikte çok daha yüksek bir off-road performansı amaçlanmış.

2 ÖLÇÜLER Dış tasarımında klasik Land Cruiser siluetine sahip olan yeni model, yatay çizgileriyle dikkati çekiyor. Land Cruiser Prado, 4 bin 920 mm uzunluğa, 1.980 mm genişliğe ve 1.870 mm yüksekliğe sahip. Aks mesafesi ise 2 bin 850 mm.

3 TÜRKİYE'DE 7 KOLTUKLU OLARAK SATILACAK Yeni Land Cruiser Pradobeş veya yedi koltuklu olarak tercih edilebiliyor. Land Cruiser Prado Türkiye’de ise mevcut modelde olduğu gibi yedi koltuklu olarak satışa sunulmaya devam edilecek.

4 MOTOR SEÇENEKLERİ Yeni Land Cruiser Prado bir dizel ve iki benzinli motor seçeneğiyle tanıtıldı. Türkiye pazarında 2.8 litrelik turbo dizel motorun sunulması planlanıyor. 204 HP güç üreten motor, yeni sekiz ileri Direct Shift otomatik şanzımanla eşleştirildi. Bu motorun çekme kapasitesi 3 bin 500 kilogram olarak açıklandı. Benzinli motor seçeneklerinden yeni TNGA 2.4 turbo motor (279 HP) sekiz ileri Direct Shift otomatik şanzımanla eşleştiriliyor. Land Cruiser Prado’nun diğer benzinli motor seçeneği ise, 163 HP gücüne sahip 2.7 litre versiyonu olacak.

5 Land Cruiser Prado First Edition Verilen bilgiye göre, Yeni Land Cruiser Prado, Avrupa'da özel bir 'First Edition' model ile sunulacak. Avrupa için limitli 3 bin adet üretilecek Land Cruiser Prado First Edition, özel tasarımıyla birlikte modelin geçmişine sahip detaylar sunacak. Versiyonda bulunan özel detaylar arasında klasik yuvarlak farlar ve farklı gövde renkleri olacak.

6

7

8

9

10