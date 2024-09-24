Yeni Renault Rafale Türkiye'de satışa çıktı: Fiyatı ve özellikleri

Renault’nun SUV Coupe segmentindeki yeni modeli Renault Rafale, İzmir Selçuk’tan başlayarak Muğla Bodrum’a uzanan bir rotada gerçekleştirilen lansman ile Türkiye pazarına giriş yaptı. İşte detaylar:

1 ADI NEREDEN GELİYOR? Şirketin açıklamasına göre model adını Renault’nun Fransız havacılık endüstrisindeki geçmişi ve 1934 yılında 445 km/s hıza ulaşan Caudron-Renault Rafale uçağından alıyor.

2 'EKSİK PARÇAYDI' MAİS Genel Müdürü Dr. Berk ÇAĞDAŞ, “Yeni Renault Rafale, bizim için SUV ailemizin eksik parçasını tamamlayan oldukça önemli bir model. D-SUV segmenti, Türkiye gibi SUV’yi giderek daha çok seven ve daha çok sahiplenen bir ülke için ilgi çekici bir segment. Yeni Renault Rafale’in çok sevileceğinden ve en çok tercih edilen SUV modelleri arasına gireceğinden hiç şüphem yok" dedi.

3 SUV COUPE SIFINDA, 5 GÖVDE RENGİYLE GELİYOR Yeni nesil CMF-CD platformu kullanılarak geliştirilen Yeni Renault Rafale hafif yükseltilmiş fastback tarzıyla SUV coupe sınıfında yer alıyor. Rafale'in ön ızgarası, merkezi logonun etrafında 3 boyutlu tasarımla düzenlenen küçük elmaslar barındırıyor. Yeni Renault Rafale, ikisi yeni olmak üzere beş farklı gövde rengiyle sunuluyor. Yeni renkler Saten Sedef Beyaz ve Alpine Mavi’nin yanı sıra; Alev Kırmızı, Yıldız Siyah ve Mineral Gri de diğer renk seçeneklerini

4 İç Mekan Yeni Renault Rafale, iç mekânda Solarbay otomatik kararan cam tavan ve yeni grafiklere sahip OpenR çift ekranlı konsol ile dikkat çekiyor. Markanın açıklamasına göre cam tavanın dokuz segmenti istek üzerine kararıyor ve güneşliğe gerek kalmıyor. Sürücü ve yolcular dört cam tavan opaklık seviyesi arasından seçim yapabiliyor. Sürücü kontağı kapatıp aracı terk ettiğinde cam tavan otomatik olarak kararıyor. İlk çalıştırma anında ise son ayarına geri dönüyor. Markanın açıklamasına göre model büyük bir Head-up Display (9,3 inç) ile de donatıldı. Araç hızı, aktif sürüş yardımcıları, hız uyarıları ve navigasyon verileri gibi bilgiler doğrudan ön cama yansıtılıyor. Markadan yapılan açıklamada "Yeni Renault Rafale, sürücüsü kendisine yaklaştığında onu tanıyor. Koltuk sırtlığının üst noktasındaki ışıklı Alpine logosu kalp atışı şeklinde yanıp-sönerek sürücüsü ile aralarındaki yakın bağı ifade ediyor. Aydınlatmanın rengi, MULTI-SENSE ayarlarından tercih edilen seçenekle eşleşiyor" deniliyor.

5 Bagaj hacmi Yeni Renault Rafale, 627 litrelik bagaj hacmine sahip. Arka koltukta bulunan ileri teknolojili kol dayama; iki USB soketi, tabletler ve akıllı telefonlar için saklama alanı ve iki katlanabilir destek içeriyor.

6 Güvenlik Markanın açıklamasına göre model sürüş, güvenlik ve park olmak üzere üç kategoriye ayrılan 30 adet gelişmiş sürüş destek sistemi (ADAS) ile donatıldı. Renault Rafale; bilgi-eğlence ekranının yanı sıra direksiyonun solundaki yeni My Safety Switch düğmesi ile sürücünün tek bir düğmeye dokunarak aynı anda beş ADAS için tercih ettiği ayarları etkinleştirebilmesine olanak tanıyor.

7 Güç Yeni Renault Rafale, çok modlu bir otomatik şanzımanla birleştirilen 200 HP E-Tech tam hibrit benzinli motora sahip. 205 Nm tork ve 130 HP (96 kW) güç üreten 3 silindirli 1,2 litre turbo beslemeli benzinli motor ve iki elektromotordan oluşuyor. Açıklamaya göre ana elektromotor 50 kW (70 HP) güç ve 205 Nm tork sağlıyor. Elektromotorları 2 kWsa / 400 V lityum iyon batarya besliyor. İkincil elektromotor ise motoru çalıştıran ve debriyajsız multimode şanzımanın vites geçişlerini yöneten 25 kW / 50 Nm gücünde bir yüksek gerilimli marş jeneratörü (HSG) olarak çalışıyor. Açıklamada, "Araç yavaşladığında veya fren yaptığında otomatik olarak devreye giren tamamen elektrikli çalıştırma ve enerji geri kazanım sistemi ile E-Tech tam hibrid güç-aktarma sistemi, Yeni Renault Rafale’in şehir kullanımlarının %80'inde elektrik modunda kalabilmesini sağlıyor" deniliyor.

8 Hızlanma ve menzil Markanın paylaştığı bilgiye göre Yeni Renault Rafale; 200 HP E-Tech tam hibrit motor ile 0'dan 100 km/s hıza 8,9 saniyede ulaşırken, 80-120 km/s ara hızlanmasını 5,6 saniyede tamamlıyor. Açıklamaya göre model 55 litre yakıt deposu ile uzun yolculuklar için ideal olan toplam 1.100 kilometrenin üzerinde bir menzil sağlıyor.