Yeni Renault Captur Türkiye'de: Fiyatı ve özellikleri

Yaklaşık 10 yıl önce ilk kez yollara çıkan yeni Renault Captur, MAİS AŞ tarafından Bodrum’da gerçekleştirilen toplantıda tanıtıldı. İşte paylaşılan bilgileri ve modelin satış fiyatı



1 MAİS GENEL MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMA MAİS AŞ Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, toplantıda yaptığı konuşmada, "Yeni Renault Captur’u Türkiye pazarına kazandırdığımız için büyük mutluluk duyuyoruz" dedi. Çağdaş, Captur’un yeni görünümünün, donanımlarının kullanıcılar tarafından çok beğenileceğine emin olduklarını söyledi. Çağdaş, "Elektrifikasyon alanında gerçekleştirdiğimiz atılımlarımızın en değerli örneklerinden biri olan yeni Renault Captur, aynı zamanda OYAK’ın Türkiye otomotiv sektöründe gerçekleştirdiği atılımların da önemli bir adımını oluşturuyor.” ifadelerini kullandı.

2 ÖZELLİKLER Markanın açıklamasına göre geleneksel özelliklerinin birçoğunu koruyan yeni Renault Captur, yeni teknolojiler entegre edilerek yeni bir görünüme ve donanıma kavuştu. Açıklamaya göre yeni Esprit Alpine donanım seviyesiyle iç ve dış tasarımda daha zarif ve sportif bir karakter hedeflenmiş. Modelin iç mekanında ise yeni döşemeler ve yeni ekranlar yer alıyor. Yeni elektronik mimari, Seviye 2 otonom sürüş özelliği ve Aktif Sürüş Yardımcısı gibi güncel sürüş yardımcılarıyla geliyor.

3 İKİ MOTOR SEÇENEĞİ Yeni Renault Captur, mild hybrid EDC 160 hp ve E-Tech full hybrid 145 hp versiyonu da dahil olmak üzere iki farklı motor seçeneğiyle satışa sunuluyor. Şasi ve hidrolik direksiyonu yeniden tasarlanırken, 4 farklı MULTI-SENSE sürüş moduna sahip.

4 DIŞ GÖRÜNÜM Yeni Renault Captur, yeni renk seçeneği kaya gri, Esprit Alpine donanım seviyesi ve premium tarzıyla daha atletik bir görünüm hedeflemiş. Versiyona göre üç farklı tavan ve yan ayna rengi seçeneği sunuluyor.

5 İç mekan Modelde OpenR Link bilgi-eğlence sistemi ve versiyona bağlı 10,25 inç yeni gösterge ekranı var. Yeni Esprit Alpine donanım seviyesi ise daha fazla sportif tasarım ayrıntısıyla dikkat çekiyor. Yeni Renault Captur Android Automotive 12 sistemini barındırıyor. 10,4 inç multimedya ekranı, entegre Google bağlantılı hizmetler özelliğine erişim imkanı sağlıyor. Kabin, toplam 24,7 litre saklama alanına sahip.

6 Sürüş yardımcıları Açıklamaya göre model, güvenlik, sürüş ve park olmak üzere üç kategoriye ayrılan 23 adet yeni nesil sürüş yardımcısı (ADAS) içeriyor.