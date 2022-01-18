2021’de Türkiye’de yaklaşık 4 bin adet elektrikli araç satıldı. Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, 2022’de yeni elektrikli araç model tiplerinin de pazara sunulmasıyla 11 bin adetlik bir satış öngörüldüğünü söylüyor. Cadata verilerine göre elektrikli araç fiyatları 500 bin TL’den başlayıp 7 milyon TL’ye kadar çıkıyor.
Ayşegül Sakarya Pehlivan / asakarya@ekonomist.com.tr
Son 3 senede elektrikli araç satışları 250 adetlerden 2021 yılı sonu itibarıyla 4 bin adetlere ulaştı. Son dönemde bu araçların Türkiye’de de bir ivme yakalamaya başladığını söylemek mümkün. Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın’a göre Türkiye’de bu ivme artarak devam edecek. Global olarak hemen hemen tüm otomobil üreticileri 2030 yılına kalmadan ürün gamlarındaki tüm araçlarını elektrikli yapmayı planlıyor. Yalçın, bu gelişmeyi otomotivdeki dönüşümün elektrikli mobiliteye geçişteki en büyük göstergesi olarak görüyor. 2021’de sadece 25 farklı elektrikli araç model tipinin yaklaşık 4 bin adet elektrikli araç satışını oluşturduğu Türkiye pazarında, Cardata’nın tahminlerine göre 2022’de yeni elektrikli araç model tiplerinin de pazara sunulmasıyla 11 bin adetlik bir satış öngörülüyor. Elektrikli araç fiyatları 500 bin TL’den başlayıp 7 milyon TL’ye kadar çıkıyor.
BMW iX3 iX3 80kWh Impressive SUV Otomatik 2021 1.646.500
BMW iX3 iX3 80kWh Yeni Impressive SUV Otomatik 2021 1.784.900
BMW iX3 iX3 80kWh Impressive SUV Otomatik 2022 1.945.100
BMW İX xDrive40 First Edition Essence SUV Otomatik 2022 2.636.500
BMW İX xDrive40 First Edition Sport SUV Otomatik 2022 2.654.900
BMW İX xDrive40 First Edition Essence SUV Otomatik 2021 2.442.500
BMW İX xDrive40 First Edition Sport SUV Otomatik 2021 2.459.400
SKYWELL ET5 55.33kWh Comfort SUV Otomatik 2022 840.000
SKYWELL ET5 71.98kWh Premium SUV Otomatik 2022 1.190.000
SKYWELL ET5 71.98kWh Premium Plus Otomatik 2022 1.218.000
HYUNDAI Kona 100KW Progressive SUV Otomatik 2021 705122
HYUNDAI Kona 150KW Progressive SUV Otomatik 2021 1024287
JAGUAR I-Pace EV400 90kWh AWD SE SUV Otomatik 2021 1.951.907
JAGUAR I-Pace EV400 90kWh AWD HSE SUV Otomatik 2021 2.150.591
MERCEDES-BENZ EQC 400 4Matic Electric Art SUV Otomatik 2021 1.876.000
MERCEDES-BENZ EQA 350 4Matic AMG Plus SUV Otomatik 2021 1.446.500
MERCEDES-BENZ EQS 580 4Matic Heritage Ed. Sedan Otomatik 2021 4.207.500
MG ZS EV 44,5 kWh Comfort SUV Otomatik 2021 639.000
MG ZS EV 44,5 kWh Luxury SUV Otomatik 2021 669.000
MINI Cooper SE 32.6 kWh Inspired Hatchback Otomatik 2022 979.785
RENAULT Zoe 80 Kw Z.E 50 Zen Hatchback Otomatik 2022 577.900
RENAULT Zoe 80 Kw Z.E 50 Zen Hatchback Otomatik 2021 551.900
PORSCHE Taycan Turbo S Coupe Otomatik 2022 7.000.000
PORSCHE Taycan Turbo Coupe Otomatik 2022 5.180.000
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