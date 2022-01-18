Son 3 senede elektrikli araç satışları 250 adetlerden 2021 yılı sonu itibarıyla 4 bin adetlere ulaştı. Son dönemde bu araçların Türkiye’de de bir ivme yakalamaya başladığını söylemek mümkün. Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın’a göre Türkiye’de bu ivme artarak devam edecek. Global olarak hemen hemen tüm otomobil üreticileri 2030 yılına kalmadan ürün gamlarındaki tüm araçlarını elektrikli yapmayı planlıyor. Yalçın, bu gelişmeyi otomotivdeki dönüşümün elektrikli mobiliteye geçişteki en büyük göstergesi olarak görüyor. 2021’de sadece 25 farklı elektrikli araç model tipinin yaklaşık 4 bin adet elektrikli araç satışını oluşturduğu Türkiye pazarında, Cardata’nın tahminlerine göre 2022’de yeni elektrikli araç model tiplerinin de pazara sunulmasıyla 11 bin adetlik bir satış öngörülüyor. Elektrikli araç fiyatları 500 bin TL’den başlayıp 7 milyon TL’ye kadar çıkıyor.