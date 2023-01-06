Ünlü otomobil markası isim değiştiriyor

30 yılı aşkın süredir SsangYong olarak bilinen Güney Koreli otomobil üreticisinin adının KG Mobility olarak değiştirilmesi planlanıyor.

Chip'in aktardığı habere göre Güney Kore Otomobil Gazetecileri Derneği tarafından düzenlenen bir etkinlikte konuşan Kwak, "SsangYong Motor adı iyi anılara sahip bir hayran kitlesine sahip ama aynı zamanda acı verici bir imaja sahip. Artık tüm SsangYong arabaları dünyaya KG adı altında çıkacak. İsim değişse bile SsangYong Motor'un geçmişi değişmeyecek” dedi.

Otomobil üreticisinin adını resmi olarak KG olarak değiştirmek için Mart ayında yapılacak genel hissedarlar toplantısında onay alması gerekecek. Değişiklik resmi hale geldiğinde, SsangYong Motor'un 35 yıllık isminin sonu olacak.

İsim değişikliğinin son derece zor bir karar olduğunu kabul eden Kwak, marka logosu ve kurumsal kimlik dahil komple bir elden geçirmeye ihtiyaç olduğunu söyledi.

Otomotiv endüstrisinden kaynaklara göre yeni isim, otomobil üreticisini geleneksel otomobil üretiminin ötesine geçerek elektrikli araçlara ve gelecekte otonom sürüşe uzanan tam bir mobilite firmasına dönüştürme isteğinin bir işareti gibi görünüyor.

Drive.com'un haberine göre bir kimya ve çelik devi olan KG Group, 2022 yılının ortalarında Güney Koreli otomobil şirketinin çoğunluk hissesini Hintli Mahindra şirketinden alarak SsangYong'un 340 milyon dolarlık borcunu Kasım ayına kadar ödedi.

Çalkantılı birkaç yıla rağmen SsangYong, yeni modellerle ilerliyor ve markanın 2023'te Avustralya'da yakında çıkacak olan Torres SUV'unu piyasaya sürmesi bekleniyor. Torres'i 2024'te yeni bir SUV'un takip etmesi bekleniyor . Torres'in elektrikli bir versiyonu ve bir elektrikli araç da planlanıyor.

Kore'nin en eski otomobil üreticisi olan SsangYong Motor ilk olarak 1954 yılında Ha Dong-Hwan Motor atölyesi olarak başladı.



