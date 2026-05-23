Volkswagen ezber bozdu: Yapay zekalı yeni elektrikli modeli fiyatı ile dikkat çekti

Alman otomotiv devi Volkswagen, elektrikli araç pazarının kalbi Çin’de taşları yerinden oynatacak yeni hamlesini yaptı. Şirketin Xpeng ortaklığıyla geliştirdiği yeni nesil mimariyi kullanan ilk model olan ID. Unyx 07, lansmana özel 16.200 dolarlık agresif başlangıç fiyatıyla resmi olarak tanıtıldı.
1 Volkswagen’den Çin Pazarına Elektrikli Darbe: ID. Unyx 07, 16 Bin Dolarlık Fiyatıyla Tanıtıldı!
Elektrikli otomobil pazarındaki küresel rekabet kızışırken, Volkswagen Çin pazarındaki konumunu güçlendirmek için kozunu oynadı. Markanın Çin'deki ortak girişimi Volkswagen Anhui tarafından geliştirilen tamamen elektrikli D-segment sedan modeli ID. Unyx 07, teknolojik özellikleri ve şaşırtıcı fiyat etiketiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Araç, Volkswagen’in Xpeng ile birlikte geliştirdiği yeni nesil CEA mimarisini kullanan ilk model olma unvanını taşıyor.
2 Lansmana Özel Agresif Fiyat Politikası
Çin pazarında iki farklı donanım seviyesiyle boy gösterecek olan ID. Unyx 07, fiyat-performans oranıyla rakiplerine gözdağı veriyor:
Pure (Giriş Seviyesi): Normal şartlarda 19.100 dolar olan resmi liste fiyatı, lansmana özel kampanya kapsamında 16.200 dolara kadar geriliyor.
Pure SE (Üst Paket): Daha zengin bir donanım listesi sunan bu versiyon ise 20.600 dolarlık normal fiyatı yerine, geçici indirimle 17.600 dolardan alıcı buluyor.
3 Tasarımda Yeni Dönem: "Wind-Breaking"
ID. Unyx 07, markanın "wind-breaking" (rüzgar kıran) adını verdiği yepyeni bir tasarım diliyle şekillendi. Aracın dış tasarımında öne çıkan unsurlar şunlar:
U biçimli agresif ön tasarım ve LED matrix farlar,
Gece sürüşlerinde kendini belli eden aydınlatmalı ve altın renkli Volkswagen logosu,
Sportifliği pekiştiren Coupe tarzı eğimli tavan çizgisi, liftback arka yapı ve 19 inçlik jantlar.
Boyutlar: 4.853 mm uzunluk, 1.852 mm genişlik ve 1.566 mm yükseklik değerlerine sahip olan aracın aks mesafesi ise 2.826 mm olarak açıklandı. Bu geniş ölçüler, kabinde oldukça cömert bir yaşam alanı vaat ediyor.
4 Kabinde Ekran Enflasyonu ve Yapay Zeka
Volkswagen ID. Unyx 07’nin asıl devrimi ise iç mekanında yaşanıyor. Teknoloji üssünü andıran kokpitte adeta boş yer kalmamış. Kabin şu dijital donanımlarla şekilleniyor:
10 inç dijital gösterge paneli,
Sürücünün gözünü yoldan ayırmasını engelleyen 27 inçlik artırılmış gerçeklik destekli head-up display (HUD),
15 inç büyüklüğünde merkezi multimedya ekranı,
Yolcu tarafına özel konumlandırılmış 12 inçlik ikinci bir multimedya ekranı.
Gücünü Qualcomm 8676 platformundan alan bu sistem, yapay zeka destekli büyük dil modeli sayesinde sesli komutları kusursuz şekilde anlıyor ve kullanıcıyla doğal dilde iletişim kurabiliyor. 1,6 metrekarelik devasa panoramik cam tavan, 30 renkli ambiyans aydınlatması ve 12 hoparlörlü HiFi ses sistemi kabindeki konforu zirveye taşıyor. Ayrıca araç, koltuklar yatırıldığında 1.580 litreye kadar ulaşan (standart 711 litre) devasa bir bagaj hacmi sunuyor.
5 558 Kilometre Menzil ve Gelecek Planları
Performans tarafında dengeli bir kurulum tercih eden ID. Unyx 07, 170 kW (yaklaşık 228 beygir) güç üreten tek bir elektrik motoruyla geliyor.
Batarya ve Menzil: Araçta kullanılan 60 kWh kapasiteli LFP (Lityum Demir Fosfat) batarya, Çin’in CLTC normlarına göre tek şarjla 558 kilometreye kadar menzil sunabiliyor.
Maksimum hızı elektronik olarak 160 km/s ile sınırlandırılan otomobil için Volkswagen, yılın ilerleyen dönemlerinde daha büyük bataryalı ve daha uzun menzilli bir versiyonun da aileye katılacağını müjdeledi.
LiDAR Sensörü ve 2 Kilometrelik Otonom Park Yeteneği
Güvenlik ve sürüş destek sistemlerinde de teknolojinin son nimetlerinden faydalanılmış. Giriş versiyonunda 6 yüksek çözünürlüklü kamera, milimetre dalga radarı ve 12 ultrasonik radarla gelen görüntü tabanlı otoyol Autopilot sistemi yer alıyor.
Daha üst pakette ise sisteme LiDAR sensörü dahil oluyor ve şehir içi otonom sürüş fonksiyonları aktif hale geliyor. LiDAR donanımlı bu üst versiyonun teslimatlarına 2026 sonunda başlanması planlanıyor. Araçta standart olarak sunulan hafızalı park sistemi ise farklı kat seviyelerinde dahi 2 kilometre boyunca otonom park yapabilme yeteneğiyle sürücülerin hayatını kolaylaştırmaya hazır.