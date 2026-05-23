Volkswagen ezber bozdu: Yapay zekalı yeni elektrikli modeli fiyatı ile dikkat çekti

Performans tarafında dengeli bir kurulum tercih eden ID. Unyx 07, 170 kW (yaklaşık 228 beygir) güç üreten tek bir elektrik motoruyla geliyor.

Batarya ve Menzil: Araçta kullanılan 60 kWh kapasiteli LFP (Lityum Demir Fosfat) batarya, Çin’in CLTC normlarına göre tek şarjla 558 kilometreye kadar menzil sunabiliyor.

Maksimum hızı elektronik olarak 160 km/s ile sınırlandırılan otomobil için Volkswagen, yılın ilerleyen dönemlerinde daha büyük bataryalı ve daha uzun menzilli bir versiyonun da aileye katılacağını müjdeledi.

LiDAR Sensörü ve 2 Kilometrelik Otonom Park Yeteneği



Güvenlik ve sürüş destek sistemlerinde de teknolojinin son nimetlerinden faydalanılmış. Giriş versiyonunda 6 yüksek çözünürlüklü kamera, milimetre dalga radarı ve 12 ultrasonik radarla gelen görüntü tabanlı otoyol Autopilot sistemi yer alıyor.

Daha üst pakette ise sisteme LiDAR sensörü dahil oluyor ve şehir içi otonom sürüş fonksiyonları aktif hale geliyor. LiDAR donanımlı bu üst versiyonun teslimatlarına 2026 sonunda başlanması planlanıyor. Araçta standart olarak sunulan hafızalı park sistemi ise farklı kat seviyelerinde dahi 2 kilometre boyunca otonom park yapabilme yeteneğiyle sürücülerin hayatını kolaylaştırmaya hazır.