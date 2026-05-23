Acun Ilıcalı’nın kulübü Hull City Premier Lig’de! 300 milyon dolarlık dev gelir

İngiltere Championship'te nefes kesen play-off serisinin ardından Premier Lig'e yükselen son takım belli oldu. Yarı finalde Millwall'u 2-0 mağlup ederek adını finale yazdıran Hull City, Wembley'deki dev finalde Middlesbrough ile karşı karşıya geldi. Türk iş insanı Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, uzatma dakikalarında bulduğu tek golle rakibini 1-0 yenerek Premier Lig'e yükselme başarısı gösterdi.

Bu tarihi zafer, Hull City’yi sportif başarının yanı sıra adeta bir servete de ortak etti.

Sezon boyunca kritik maçlarda rakibinin baskısını emen ve ilerleyen dakikalarda ceza alanında kendini kolayca gösteren Hull City, Wembley Stadı'ndaki tarihi maça da temkinli başladı. İlk 20 dakikalık bölümde kanatlardan yüklenen ve ceza alanında topla da buluşan Middlesbrough, boş alan bulmakta zorlandı.

24. dakikada Coyle'un arka direkte kafa vuruşunda, kaleci Brynn son anda topu kornere tokatlarken, 38. dakikada ani gelişen Hull City atağında Millar kaleciyle karşı karşıya pozisyonda kaldı ancak İngiliz file bekçisi zamanında çıkarak topu uzaklaştırdı.

Yarı final rövanşında Millwall karşısında attığı şık golle finalin kapısını aralayan Belloumi, 43. dakikada uzaktan Middlesbrough kalesini yokladı ancak top yandan auta gitti.

45. dakikada sol taraftan Giles'in ceza alanına ortaladığı topa McBurnie'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.

İki takımın da tribünleri dolduran 84 bin 506 taraftarın desteğini arkasına alarak rakip kalede etkili olmaya çalıştığı ikinci yarıda, skor 90+5. dakikada değişti.

Hirakawa'nın sol taraftan ceza alanına ortaladığı topu kaleci Brynn uzaklaştırmak istedi ancak meşin yuvarlağı önünde bulan McBurnie'nin vuruşunda, top ağlara gitti.

Maçı 1-0 kazanan Hull City, gelecek sezon Premier Lig'de mücadele edecek.

Championship'te daha önce ligi ilk iki sırada bitiren Coventry City ve Ipswich Town, Premier Lig'e doğrudan yükselmişti.

Hull City, 3. play-off'u da kaybetmedi



2016-2017 sezonundan bu yana ilk kez Premier Lig'e yükselmeyi hedefleyen Hull City, üçüncü kez mücadele ettiği play-off'tan da Premier Lig biletiyle ayrıldı.

Hull City, daha önce 2008'de Bristol City'ye, 2016'da da Sheffield Wednesday'e karşı oynadığı iki play-off finalini de kazanmıştı.

Futbol Dünyasının En Kazançlı Maçı: 300 Milyon Dolar!

Deloitte Annual Review of Football Finance raporunun Mayıs 2025 verilerine göre, "futbolun en çok kazandıran maçı" olarak bilinen Championship play-off finali, kazanan takıma devasa bir finansal güç katıyor. Premier Lig vizesini alan Hull City, artan küresel yayın hakları, uluslararası sponsorluklar ve ticari gelirler sayesinde 300 milyon doları (200 milyon sterlin) aşan bir gelir paketini kasasına koyacak. Bu rakam, tek bir maç üzerinden dünya futbolunda elde edilebilecek en büyük mali sıçrama olarak kabul ediliyor.

Premier Lig: Sonuncu Bile İhya Oluyor

Dünyanın en çok izlenen ve en büyük ekonomik pastasına sahip olan Premier Lig'de adeta para basılıyor. Ligdeki devasa ekonomi, kulüplerin sıralamasına bakılmaksızın her takımı finansal olarak üst seviyeye taşıyor.

Şampiyonun Payı: Geride kalan 2024-25 sezonunu şampiyon tamamlayan Liverpool, yayın hakları, ticari gelirler ve tesis ücretleri dahil toplam 174,9 milyon sterlin ödül kazandı. (Liverpool'un ligdeki 38 maçından 30'u canlı yayınlanmıştı).

Sonuncunun Tesellisi: Ligin gelir adaletini gösteren en büyük kanıt ise küme düşen takımların kazancı. Geçtiğimiz sezon ligi son sırada tamamlayan Southampton bile 109.2 milyon sterlin gelir elde etti.

Gelir Nasıl Dağıtılıyor?

Premier Lig'de yarışan 20 kulübün tamamı havuzdaki ödül parasından pay alıyor. Kulüplerin kazançları şu kalemlerden oluşuyor:

İngiltere içi ve uluslararası yayın hakkı ödemeleri

Eşit paylar ve ticari gelirler

Maçların televizyonda yayınlanma oranına göre verilen stadyum/tesis ücretleri