Bir şirket sözcüsünün Salı günü yaptığı açıklamaya göre Volkswagen, Almanya'nın Osnabrück kentindeki fabrikasında üstü açık T-Roc Cabrio SUV modelinin üretimini azaltacak. Bu hamle, yönetimden tesisin geleceğini güvence altına almasını talep eden işçi temsilcilerini alarma geçirdi.

Volkswagen'in portföyündeki niş bir model olan kompakt SUV'un üretiminin önümüzdeki yıla kadar Osnabrück'te devam etmesi planlanıyor; ancak sonrasına dair tesis için belirlenmiş herhangi bir plan bulunmuyor. Volkswagen, fabrikaya başka bir kullanım alanı bulabilmek için savunma şirketleri ile ileri düzeyde görüşmeler yürüttüğünü belirtti.

Bir şirket sözcüsü, tatil nedeniyle yapılacak kapanış süresinin bir hafta uzatılacağını ve üretime ara verilecek ek günlerin olacağını söyledi. Sözcü, bu kararın üstü açık araçlara yönelik mevsimsel talep dalgalanmalarıyla ilişkili olduğunu; bu araçların Kuzey Yarımküre'de ilkbahar ve yaz başında daha popüler olduğunu, yılın ikinci yarısında ise talebin genellikle düştüğünü ifade etti.

Volkswagen Genel İşçi Konseyi sözcüsü ise bu hamlenin, tesiste çalışan 2.300 işçi için var olan belirsizliği daha da artırdığını söyledi. İşçi konseyi sözcüsüne göre, bu görece güvencesiz durum Osnabrück fabrikası için fiili olarak haftada dört gün çalışma düzenine geçilmesi anlamına geliyor.