Yazılımla düzelmeyecek hata: Rivian otonom sürüş sözünü tutamadı

Elektrikli SUV ve kamyonetleriyle tanınan Rivian, bugünlerde hukuki bir krizle boğuşuyor. Şirket, erken dönem R1T ve R1S modellerinde vadettiği otonom sürüş özellikleriyle ilgili müşterilerini yanılttığı gerekçesiyle mahkemeye verildi.

Kullanıcıların başlattığı toplu dava süreci, markanın geçmişte verdiği sözleri hedef alıyor. Sürücüler, Rivian’ın bu ilk araçları satarken araçların direksiyon, hız ve fren kontrolünü tamamen kendi başına yapabileceğini (yani 3. seviye otonom sürüş sunacağını) iddia ettiğini söylüyor. Ancak araçlar pratik kullanımda bu beklentiyi karşılayamadı.

Bilerek eksik donanım iddiası

Dava dosyasındaki iddialar Rivian'ı epey zora sokacak cinsten. Sürücüler, firmanın ilk nesil araçları eller serbest sürüşe uygun kameralar, sensörler ve işlemciler olmadan banttan indirdiğini belirtiyor. İşin kötü tarafı, bu donanımsal eksiklik yüzünden gelecekte yapılacak hiçbir yazılım güncellemesi de araçları akıllandırmaya yetmeyecek. Kullanıcılar, Rivian’ın bu teknik yetersizliği en başından beri bildiğini, buna rağmen sırf satış rakamlarını artırmak için gerçeği sakladığını savunuyor.

Şirket geçtiğimiz yılın sonuna doğru yeni bir eller serbest sürüş güncellemesi yayınlamıştı. Fakat bu gelişmiş yazılım sadece yeni nesil R2 serisi ile makyajlı R1 modellerine geldi; ilk müşteriler ise kelimenin tam anlamıyla dışarıda kaldı.

Konuyla ilgili görüşü sorulan Rivian yönetimi ise süren dava hakkında herhangi bir açıklama yapmayacaklarını bildirdi.