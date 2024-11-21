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855 bin TL'den başlıyor: İşte en ucuz 0 kilometre 30 otomobil (Kasım 2024)

Otomotiv veri analiz şirketi Cardata, Kasım 2024 itibarıyla en ucuz fiyatlı 0 kilometre otomobilleri derledi... İşte Cardata'nın hazırladığı listede yer alan modeller ve fiyatlar:

21 Kasım 2024 | 15:10
Son Güncellenme: 21 Kasım 2024 | 15:18
855 bin TL'den başlıyor: İşte en ucuz 0 kilometre 30 otomobil (Kasım 2024)

ekonomist.com.tr - Türkiye'de sıfır kilometre otomobil fiyatlarının yükseldiği bir dönemde, tüketiciler uygun fiyatlı seçeneklere yöneliyor. Cardata'nın hazırladığı en ucuz 30 otomobilin yer aldığı listede Fiat Panda’nın hafif hibrit motor teknolojisine sahip City ve Cross modelleri ile Hyundai i10 ve i20 modelleri, 855.900 TL’den başlayan fiyatlarla dikkat çeken araçlar arasında. Listeye genel olarak hatchback kasa tipine sahip modellerin ve manuel ya da yarı otomatik vites seçeneklerinin hakim olduğu görülüyor. Hafif hibrit motor teknolojisine sahip araçlar ekonomik çözümler arayan tüketicilerin ilgisini çekiyor.

PAZAR 2024'Ü NASIL KAPATIR?

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, pazara dair yaptığı değerlendirmede "Türkiye otomotiv pazarı, yılın ilk 10 ayında 950 bin adetlik sıfır kilometre araç satışıyla canlılığını korumaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Cumhuriyet tarihinin rekoru olan 1,2 milyon adetlik satışa ulaşılmıştı ve 2024'ün son iki ayında gerçekleşecek satışlarla bu seviyeye yaklaşılması bekleniyor. Üstelik bu yıl, 0 km araç satışlarının üst üste ikinci kez 1 milyon barajını aşacağı bir dönem olacak. Pazarın canlılığını korumasının ardında, ötelenmiş talebin etkisinin hala güçlü olması ve birçok tüketicinin araç alımını daha fazla ertelemek istememesi gibi faktörler yer alıyor. Aynı zamanda, yüksek enflasyon ortamında araçların güvenli bir yatırım aracı olarak görülmesi de bu talebi artırıyor" diyor.

HAREKETLİLİĞİN NEDENİ

Yalçın, şöyle devam ediyor: 

"0 km araç pazarındaki hareketliliğin bir diğer nedeni, döviz kurlarında beklenen olası artış öncesinde tüketicilerin mevcut avantajlı fiyatlardan yararlanmak istemesi. Yıl sonuna yaklaşırken kredi faiz oranlarının daha da yükselebileceği endişesi, finansman fırsatlarını değerlendirmek isteyen alıcıları harekete geçirdi. Elektrikli ve hibrit araçların pazarda yarattığı hareketlilik de dikkat çekiyor. Üstelik bu satışların, kredi musluklarının büyük ölçüde kapalı olduğu bir dönemde gerçekleşmesi, 0 km araçlara olan talebin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor"

Cardata verilerine göre ucuz 0 km 30 otomobil ve fiyatları ise şöyle: 

 

 

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