Otomobilde yıl sonu kampanyaları hızlandı

Otomotiv sektöründe mevsimsellik her ne kadar azalmış olsa da, yılın son çeyreği, hala en yüksek satış adetlerinin yaşandığı dönem oluyor. 2025’e 40 günden daha az bir zaman kaldı. Otomobil markaları, gerek ellerindeki eski model yılına ait otomobilleri azaltmak, gerekse de satış listelerinde üst sıralara tırmanmak, pazar paylarını artırmak, satış ve pazar payı hedeflerini tutturabilmek için agresif indirimler ve kredi kampanyaları uygulamaya başladı. Autoshow'un haberine göre kasım ayı başında başlayan kampanyalara, ay ortasında yenileri eklendi. Döviz kurunda da yukarı yönlü bir hareket yaşanmaması hatta Euro’da yaşanan hafif gevşeme, markaların elini bir miktar rahatlattı ve indirimlerde cömert olmalarına yardımcı oldu.

Bu kampanyaların dozunun Aralık ayında da bu seviyede devam edeceği tahmin ediliyor. Kampanyalar marka geneli için değil, stoklarında fazlalık yaşanan veya yavaş satılan ya da gelecek sene kasa değiştirecek modeller üzerinde daha çok yoğunlaşıyor. Auto Show, piyasadaki bazı markaların uyguladıkları nakit indirimi ve kampanyaları derlemiş. Habere göre distribütörün yaptığı indirimlerin dışında, bayiler de kendi tahsisatlarındaki yavaş giden araçlar için, kendi kar marjları dahilinde, ilave indirimler de yapabiliyor.

Örneğin Togg, daha önceki aylarda 700 bin TL olarak uyguladığı, 12 ay vadeli, sıfır faizli kredi kampanyasını Kasım ayında 800 bin TL olarak yeniledi. Çinli Chery markası da her 3 modelinde 600 bin TL için sıfır faizli kredi kampanyası veya 200 bin TL civarında nakit indirimi uyguluyor. Opel, 2025’te yenilenecek olan Grandland modelinde 200 bin, Astra’da da 200 bine varan indirimler uyguluyor. Peugeot'da 308, 408 ve e-3008 modellerinde 300 bin TL’ye varan indirimler sunuluyor. Cupra, Volkswagen binek, Skoda, Fiat, Toyota gibi markalarda da çeşitli fırsatlar yer alıyor. Bu fırsatların benzerleri Aralık ayında da yer alacak.

KASIM AYI OTOMOBİL KAMPANYALARI